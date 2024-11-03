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"Он не чемпион и никогда им не станет": легенда Милана раскритиковала текущую звезду клуба

Италия

Не отдает столько, сколько может

"Он не чемпион и никогда им не станет": легенда Милана раскритиковала текущую звезду клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Милана", пятикратный победитель Лиги чемпионов Алессандро Костакурта подверг критике вингера клуба Рафаэля Леау.

“Лео является таким, как он уже пять лет. Он никогда не менялся. Он предполагает, что является важным игроком, но часто не делает разницы. Для меня это не является незаменимым.

Если говорить о категориях, то он не чемпион и, думаю, никогда им не станет”, – сказал Костакурта.

Алессандро выступал в составе "Милана" с 1987 по 2007 гг. Всего провел 663 матча и выиграл пять раз Лигу чемпионов (КЕЧ).

Рафаэл Леау потерял гарантированное место в основе под руководством Пауло Фонсеки. Против Удинезе 19 октября он провел встречу на скамье для запасных, а в последующие два поединка АПЛ начинал во втором тайме.

Правда, вчера Пауло Фонсека похвалил португальца в послематчевом интервью после встречи с “Монцой”.

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В текущем сезоне Леау провел 12 матчей и оформил четыре результативных действия (1+3).

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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rjhxb61@ukr.net (киев)
03.11.2024 в 14:05
Відколи Серія А стала АПЛ?
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Комментарии 1
rjhxb61@ukr.net (киев)
03.11.2024 в 14:05
Відколи Серія А стала АПЛ?
Ответить
0
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