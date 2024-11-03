Серия А. Наполи - Аталанта 0:3. Как сам Наполи против Милана

Серия А. 11-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Аталанта" 0:3

Голы: Лукман 10, 31, Ретеги 90+3

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера (Спинаццола 76), Гилмор (Распадори 62), Ангисса, МакТоминей, Политано (Нгонг 62), Лукаку (Симеоне 76), Кварацхелия (Нерес 71)

"Аталанта": Карнезекки, Хиен, Джимсити, Колашинац (Коссуну 71), Дзаппакоста (Белланова 82), Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич (Брешианини 82), Де Кетеларе (Ретеги 76), Лукман (Самарджич 76)

Предупреждения: Колашинац 65, Ретеги 90+3, Джимсити 90+3

Главный арбитр: Даниэле Довери

Во вторник "Наполи" начал сложную серию матчей. "Милан"-"Аталанта"-"Интер"-"Рома"-"Торино"-"Лацио". Начал успешно, уверенной победой на "Сан Сиро" со счетом 2:0. Там рано открыл счет, четко организованно оборонялся, нашел второй гол. Однако "россонери" ведь в кризисе, выглядят слабо. А "Аталанта" - наоборот. Вот сегодня она в гостях сделала самому "Наполи" то, что он сделал "Милану".

Неаполитанцы подходили к матчу лидером лиги, с пятью победами в ней подряд на всех полях, с пятью домашними, с восемью победами и ничьей в девяти матчах лиги на всех полях с общим счетом 18:2. На фоне оваций, потока комплиментов. Но ведь бергамцы подошли к матчу с четырьмя победами в лиге подряд с общим счетом 15:2. То есть не в худшей форме. Ясно, что они были очень серьезным соперником.

Антонио Конте перед матчем говорил, что гордится достигнутым в сезоне на данный момент, считает это невероятным достижением, о котором "не мечтал даже в самых сумасшедших мечтах". Отмечал, что удалось создать солидную группу людей, которая думает о команде, а не о индивидуалах. При этом заявлял, что работы еще много и наступят менее положительные периоды. Неужели наступили так быстро?

"Аталанте", как и самому "Наполи" в Милане, явно помог ранний гол. Хозяева плохо выбили мяч, гости его вернули в штрафную, Де Кетеларе выиграл верховую дуэль у Ди Лоренцо, и Лукман слета пробил с отскоком от газона. Лукман, сегодня игравший на позиции форварда, поскольку Джан Пьеро Гасперини решил отправить лучшего бомбардира Серии А Ретеги в запас. Как объяснил Гасп - по тактическим причинам.

Сразу же "Наполи" мог сравнять. МакТоминей пробил из полукруга перед штрафной. Но попал в стойку. А большего "Аталанта" не позволяла. Играя жестко, собранно, отталкивая игру в центр поля. Она еще и забила в контратаке. Де Кетеларе отправил Лукману, а тот пробил из-за пределов штрафной. Не очень хорошо, между центром ворот и углом. Но Мерет лишь задел мяч и не сумел его выбить.

Далее опасные удары и пасы неаполитанцев в штрафной блокировали, удары издали шли немного неточно или к Карнезекки. Марко отбил один более сложный удар головой Буонджорно. А в целом "Наполи" выглядел лишенным идей и веры, играл будто по инерции. "Аталанта" же еще и иногда контратаковала. В добавленное время она даже забила. Ретеги забил свой 11-ый в сезоне в лиге.

Эти команды встречались в Неаполе в марте. И тогда "Аталанта" также победила со счетом 3:0. Но тогда "Наполи" был развален. А теперь тактический нокаут, который Гасперини устроил Конте на пике формы команд обоих тренеров, особо впечатляет. Теперь Джан Пьеро приблизился к Антонио на расстояние одного места и трех очков. А "Интер" может сократить отставание от Антонио до одного очка.