Серия А. Фиорентина сравнивается со вторым местом по очкам

Серия А. 11-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Фиорентина" 0:1

Гол: Кен 41

"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич, Коко, Марипан, Педерсен, Риччи (Линетти 78), Тамез (Илич 64), Влашич (Карамо 78), Соса (Лазаро 64), Санабрия, Адамс (Нджие 17)

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс, Ричардсон (Адли 63), Бове, Кольпани (Иконе 63), Бельтран (Мандрагора 75), Соттил (Куаме 64), Кен (Бираги 85)

Предупреждения: Илич 67, Риччи 74 - Бове 90+2

6:0 и 5:1, которые "Фиорентина" добывала во второй половине октября - замечательно. Драматичные домашние победы над "Лацио" и "Миланом" - также. Но не менее важно приехать в гости к крепкому сопернику, выдержать с ним вязкую, плотную, хмурую игру, не пропустить, найти один гол, и не в концовке, а до этого, и увезти 1:0. Такое у "фиалок" получилось уже в двух матчах подряд.

В игровом плане матчи против "Дженоа" и "Торино" неинтересны. Проходные, которые следует забыть. Но победами в которых без пропущенных следует гордиться не меньше, чем разгромными или над грандами. Такие 1:0 показывают, что "Фиорентина" растет, взрослеет. После Генуи Раффаэле Палладино говорил о "грязной победе" и о "настоящих мужчинах". Теперь также такое скажет.

В последней стадии отчетного матча он заменил двух форвардов, выпустив вместо них опорника и левого защитника. Красноречивые замены. И полезные, ведь удалось удержать преимущество в счете.

Крепость "Дженоа" и "Торино", правда, вызывает сомнения. Первая на последнем месте в лиге, второй сегодня потерпел пятое поражение в шести последних матчах в лиге и уже не верит, что после пятого тура возглавлял ее турнирную таблицу. В последних двух матчах вместе взятых он нанес лишь 13 ударов по воротам, из них три - в створ. Вот и проиграл оба со счетом 0:1.

Рассказывать об этом матче особо нечего. 17 ударов по воротам, ощущения игры без ворот, унылая вязкая плотная борьба. Причем в первом тайме было хуже, чем во втором. Но именно тогда состоялся единственный гол. Мойзе Кен сделал дубль против "Ромы", против "Дженоа" не играл из-за травмы, здесь вернулся, получил длинный мяч от защитника Раньери, оттеснил защитника и забил.

В середине второго тайма защитник хозяев Педерсен прорвался на угол вратарской, но попал в стойку. Опорник гостей Мандрагора быстро ответил штрафным ударом в стойку. А в самой концовке защитник гостей Додо в контратаке проиграл выход один-на-один Милинковичу-Савичу.

"Фиорентина" побеждает "Торино" в лиге в Турине после шести матчей без таких побед. Побеждает против всех во всех турнирах в седьмой раз подряд с общей разницей мячей 21:4, в пятый подряд в лиге с общей разницей 15:2. С четвертым подряд гостевым матчем лиги против всех без пропущенных. Она теперь делит второе место по очкам. А "Торино" десятый и может опуститься еще ниже.