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Серия А. Эллас Верона - Рома 3:2. Разница между уходом Довбика и приходом Харруи

Италия

Иван Юрич будет уволен?

Серия А. Эллас Верона - Рома 3:2. Разница между уходом Довбика и приходом Харруи

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 11-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Рома" 3:2

Голы: Тенгстедт 13, Маньяни 34, Харруи 88 - Суле 28, Довбик 53

"Эллас Верона": Монтипо, Данилюк (Фараони 87), Коппола, Маньяни, Брадарич, Дуда, Сердар (Дани Силва 87), Суслов (Ливраменто 77), Кастанос (Харруи 62), Лазович, Тенгстедт (Москера 62)

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Челик, М. Коне (Паредес 81), Ле Фе (Кристанте 67), Залевски (Эль-Шаарави 66), Суле (Дибала 66), Лоренцо Пеллегрини, Довбик (Бальданци 74)

Предупреждения: Суслов 47, Маньяни 80 - Свилар 35, М. Коне 80

Удаление: Ливраменто 90+5 (прямая красная)

Главный арбитр: Маттео Марченаро

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Комментарии
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trafalgar (Запорожье)
03.11.2024 в 20:57
слаб юрич как и вся рома
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Комментарии 2
trafalgar (Запорожье)
03.11.2024 в 20:57
слаб юрич как и вся рома
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.11.2024 в 20:56
Юрич, на вихід..)
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