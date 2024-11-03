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Серия А. Эллас Верона - Рома 3:2. Разница между уходом Довбика и приходом Харруи
Иван Юрич будет уволен?
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 11-й тур
Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Рома" 3:2
Голы: Тенгстедт 13, Маньяни 34, Харруи 88 - Суле 28, Довбик 53
"Эллас Верона": Монтипо, Данилюк (Фараони 87), Коппола, Маньяни, Брадарич, Дуда, Сердар (Дани Силва 87), Суслов (Ливраменто 77), Кастанос (Харруи 62), Лазович, Тенгстедт (Москера 62)
"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Челик, М. Коне (Паредес 81), Ле Фе (Кристанте 67), Залевски (Эль-Шаарави 66), Суле (Дибала 66), Лоренцо Пеллегрини, Довбик (Бальданци 74)
Предупреждения: Суслов 47, Маньяни 80 - Свилар 35, М. Коне 80
Удаление: Ливраменто 90+5 (прямая красная)
Главный арбитр: Маттео Марченаро
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