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Серия А. ВАР спас Интер от потери очков против новичка

Италия
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Чемпион чуть не доигрался

Серия А. ВАР спас Интер от потери очков против новичка

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 11-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Венеция" 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес 65

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, Бастони (Биссек 70), Думфриз, Барелла (Чалханоглу 70), Зелински (Фраттези 84), Мхитарян, Димарко (Дармиан 76), М. Тюрам, Лаутаро Мартинес (Тареми 71)

"Венеция": Станкович, Идзес, Свобода, Альтаре (Шверко 46), Хапс, Дзампано (Андерсен 77), Николусси Кавилья (Йебоа 83), Эллертсон (Данкан 77), Ористаньо, Бузио (Чрнигой 46), Похьянпало

Предупреждения: Павар 31 - Дзампано 49

Главный арбитр: Мария Соле Феррьери Капути

В предыдущем туре "Интер" одержал первую победу с разницей более одного мяча в лиге с начала сентября. Еще и в гостях над крепким "Эмполи". Казалось, где еще начинать серию таких побед, как не дома против новичка лиги и команды из зоны вылета? Но чемпиону не удалось это сделать. Более того, он рисковал не победить вообще. ВАР спас его от 1:1 на последних секундах седьмой добавленной минуты.

"Нерадзурри" не выглядят достаточно мощно в лиге как раз с начала девятого месяца года. Слишком долго. Они и "Эмполи" начали забивать во втором тайме в численном большинстве. А сегодня играли против соперника, который два своих предыдущих матча лиги не проиграл и чувствовал вдохновение благодаря этому. "Венеция" играла сегодня очень прилично, старалась и не только отсиживалась в обороне.

По ударам по воротам она проиграла матч со счетом 7:20, по ударам в створ - 2:8. "Интер" реально создал намного больше. Но новичок лиги выглядел более чем достойно и если бы сравнял счет в итоге - вряд ли кто-либо стал бы говорить о какой-то дикой несправедливости.

В первые полчаса у "Интера" и вовсе получалось очень мало. Хотя он играл в быстром темпе, старался. "Венеция" также играла быстро, а защищалась организованно. Разве что Лаутаро Мартинес замыкал угловой головой, и Филип Станкович, арендованный у "Интера" и сын Деяна Станковича, отбил ногой.

После 30-ой минуты фавориту удалось переключить передачу. Тюрам обокрал защитника и вышел на угол вратарской. Но пробил слишком мощно и неточно. Думфриз в контратаке прорвался, прострелил, Мхитарян свободно пробивал с 11-ти метров - Станкович спас. Хотя пришлось спасать и Зоммеру. От удара с шести метров Ористаньо в контратаке в похожем стиле. Блестящий сейв!

Второй тайм начался с гола Мхитаряна из офсайда. Похьянпало ответил ударом в законном состоянии, и Зоммер не без труда отбил. Лаутаро бил, Станкович отбивал, Мхитарян добивал неточно. Удар головой Думфриза отбивал Станкович. И с ударом головой Лаутаро чуть ли не в падении с классного навеса Димарко Филип уже не мог справиться. После чего Тюрам замкнул в него и не удвоил счет.

"Венеция" отвечала штрафным Николусси Кавильи, отбитым Зоммером. Искала гол и далее, хотя и пропускала моменты (Де Фрай головой неточно, Станкович отбил удар Чалханоглу издали). И нашла на последних секундах. Навес слева, Шверко борется с Биссеком в воздухе в паре метрах от ворот и заталкивает мяч в ворота. Похоже, плечом. Но ВАР увидел, что мяч до плеча коснулся и руки.

"Интер" отделался тяжелым испугом, вернулся на второе место, даже воспользовался поражением "Наполи" и сократил отставание от него до одного очка. "Венеция" же в зоне вылета, но в равенстве очков с командой, которая выше этой зоны.

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