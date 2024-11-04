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Пришлось повозиться с аутсайдером. Интер - Венеция 1:0. Видео гола и обзор матча

Италия

Легкая прогулка не удалась

Пришлось повозиться с аутсайдером. Интер - Венеция 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" минимально обыграл "Венецию" в поединке 11-го тура Серии А.

Три очка миланскому клубу на 65-й минуте принёс Лаутаро Мартинес.

Благодаря этой победе "Интер" вышел на второе место чемпионата Италии. "Венеция" - 18-я в турнирной таблице.

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Венеция" 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес 65

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Интер (Милан) Венеция
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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