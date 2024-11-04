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Пришлось повозиться с аутсайдером. Интер - Венеция 1:0. Видео гола и обзор матча
Легкая прогулка не удалась
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" минимально обыграл "Венецию" в поединке 11-го тура Серии А.
Три очка миланскому клубу на 65-й минуте принёс Лаутаро Мартинес.
Благодаря этой победе "Интер" вышел на второе место чемпионата Италии. "Венеция" - 18-я в турнирной таблице.
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Венеция" 1:0
Гол: Лаутаро Мартинес 65
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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