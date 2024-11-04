Клуб Серии А проявляет интерес к Хамесу Родригесу

Прошлым летом "Райо Вальекано" совершил громкое подписание, переманив в свою команду Хамеса Родригеса. 33-летний полузащитник первую половину этого года провел на очень высоком уровне, а на Копа Америка его признали лучшим игроком. Впрочем, сейчас колумбиец не может похвастаться такой же игрой, которую он демонстрировал ранее.

Сообщается, что полузащитником интересуется представитель Серии А "Лацио". Однако, если сделка состоится, римская сторона хотела бы убедиться, что Хамес находится в хорошей физической форме, поскольку в последнее время у него возник ряд мышечных проблем. Римский клуб гарантирует колумбийцу те минуты, которые он сейчас недополучает в "Райо".

Добавим, что в этом сезоне в Ла Лиге Хамес Родригес провел лишь 5 матчей и никакими результативными действиями он не отметился.