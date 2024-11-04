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Конте - после 0:3: Проиграть Аталанте не стыдно. Они сильнее нас на данный момент

Италия

"Адзурри" есть куда прогрессировать

Конте - после 0:3: Проиграть Аталанте не стыдно. Они сильнее нас на данный момент

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Наполи" особо не разочарован игрой своих подопечных в поединке с "Аталантой" (0:3) в Серии А.

"Я должен быть очень честным. Думаю, что это было хорошее выступление команды. Конечно, есть некоторые ситуации, которые сыграли решающую роль в голах, где мы можем действовать лучше, но я не могу упрекнуть команду за самоотдачу и настрой.

Мы видели статистику, в целом она была очень сбалансированной. Мы много прессинговали, и на это уходило много энергии, так что большего я и не мог ожидать.

В этом сезоне мы добились невероятных успехов. Нам противостояла команда, которая, на мой взгляд, сильнее нас на данный момент. Я сказал об этом на пресс-конференции не для того, чтобы выгородить себя, а потому что "Аталанта" - это команда, которая регулярно выступает в Лиге чемпионов, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы, победив леверкузенский "Байер", и у них есть глубина состава, которая должна настороживать всех.

Давайте не будем забывать, что "Аталанта" в прошлом сезоне попала в Лигу чемпионов, а мы заняли 10-е место.

У них старый тренер. Имею ввиду то, что он работает с этим клубом уже долгое время, не в плане возраста. Проиграть "Аталанте" не стыдно, для нас они - ориентир, на который мы должны равняться и работать", - сказал Конте в интервью DAZN.

По итогам 11 туров чемпионата Италии "Наполи" занимает первое место в турнирной таблице, "Аталанта" - третье. Разница между командами составляет три очка.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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