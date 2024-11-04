У Довбика вскоре может появиться новый главный тренер

Как сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport, сейчас "Рома" рассматривает нескольких кандадитов на должность нового главного тренера команды, поскольку будущее Ивана Юрича в клубе остается под вопросом.

В последнее время руководство римского клуба контактировало с окружением Паулу Соузы, который сейчас тренирует "Шабаб Аль-Ахли", выступающий в чемпионате ОАЭ, и сейчас лидирует в местном чемпионате. Болельщики "волков" также одобряют возможное возвращение Клаудио Раньери, для которого это назначение может стать третьим. Еще одним кандидатом считается Роберто Манчини, который недавно потерял работу в национальной сборной Саудовской Аравии.

Также известно, что Фрэнк Лампард является одним из кандидатов на должность нового главного тренера "Ромы". Бывший игрок и экс-тренер лондонского "Челси" может заменить Ивана Юрича, если 49-летний специалист, которого сейчас активно и очень жестко критикуют, будет уволен.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Рома", за которую играет украинец Артем Довбик, сейчас занимает 11-е место в чемпионате Италии, набрав лишь 13 очков в первых 11-ти турах Серии А.