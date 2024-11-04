Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Дженоа с участием Балотелли выходит с последнего места
"Эмполи" избежал антирекордной домашней серии
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 11-й тур
Парма. "Эннио Тардини"
"Парма" - "Дженоа" 0:1
Гол: Пинамонти 79
"Дженоа" начинала тур и конкретно свой матч на последнем месте в лиге. После лишь одного набранного очка в шести предыдущих матчах и с такими кадровыми проблемами, что вынуждена была подписать свободным агентом Марио Балотелли. Марио дебютировал, выйдя на замену на 86-ой минуте. На 91-ой сорвал опасную атаку перед входом в штрафную и получил желтую карточку. Значит, помог?
Как бы то ни было, без какой-либо связи с Балотелли, такая победа генуэзцев критически важна. Тем более - в гостях. Тем более - над командой, которая не проиграла в четырех предыдущих матчах (пусть и все были ничьими). Над командой, которая так хорошо отыграла в предыдущем туре в гостях против "Ювентуса", что была разочарована ничьей 2:2. Теперь "Парма" даже не забила.
Уровень игры в тумане на "Тардини" был низким. При этом "Дженоа" попала в створ ворот семь раз против нуля. Хотя началось с промаха хозяина поля Мохамеда в отличной ситуации. Но затем вратарь этих самых хозяев Сузуки постоянно работал. Плюс и стойка, отбивая удар Пинамонти, Дельпрато, блокируя на линии ворот удар Френдрупа. В итоге Сузуки отбил удар Экатора лишь до Пинамонти.
===========
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Комо" 1:0
Гол: Пеллегри 47
Популярное сейчас
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО
- Ребров огласил список игроков, вызванных на ноябрьский сбор. Есть один дебютант
- Сенсация в МЛС. Украинец не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии
- Известно, попал ли Артем Довбик в заявку Ромы на матч против Вероны
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium