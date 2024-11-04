Серия А. Дженоа с участием Балотелли выходит с последнего места

Серия А. 11-й тур

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Дженоа" 0:1

Гол: Пинамонти 79

"Дженоа" начинала тур и конкретно свой матч на последнем месте в лиге. После лишь одного набранного очка в шести предыдущих матчах и с такими кадровыми проблемами, что вынуждена была подписать свободным агентом Марио Балотелли. Марио дебютировал, выйдя на замену на 86-ой минуте. На 91-ой сорвал опасную атаку перед входом в штрафную и получил желтую карточку. Значит, помог?

Как бы то ни было, без какой-либо связи с Балотелли, такая победа генуэзцев критически важна. Тем более - в гостях. Тем более - над командой, которая не проиграла в четырех предыдущих матчах (пусть и все были ничьими). Над командой, которая так хорошо отыграла в предыдущем туре в гостях против "Ювентуса", что была разочарована ничьей 2:2. Теперь "Парма" даже не забила.

Уровень игры в тумане на "Тардини" был низким. При этом "Дженоа" попала в створ ворот семь раз против нуля. Хотя началось с промаха хозяина поля Мохамеда в отличной ситуации. Но затем вратарь этих самых хозяев Сузуки постоянно работал. Плюс и стойка, отбивая удар Пинамонти, Дельпрато, блокируя на линии ворот удар Френдрупа. В итоге Сузуки отбил удар Экатора лишь до Пинамонти.

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Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Комо" 1:0

Гол: Пеллегри 47