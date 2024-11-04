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Впервые за более чем четыре года. Марио Балотелли снова вышел на поле в матче Серии А
Нападающий даже успел попасть в протокол игры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марио Балотелли впервые за 1701 день (четыре года, семь месяцев и 26 дней) вернулся на поле в матче чемпионата Италии, дебютировав за "Дженоа". Ему понадобилось всего 5 минут после выхода на замену, чтобы получить желтую карточку.
В соцсетях пользователи активно начали шутить о том, что "Супер Марио" никогда не меняется.
???? ????????????????????????????????: After 1701 days away, Mario Balotelli is back in Serie A, coming on for his debut for Genoa! ????????????— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 4, 2024
It took him just 5 minutes to get booked. ????
Never change Mario. ???????? pic.twitter.com/7QDBQaKuzc
Напомним, что 34-летний Марио Балотелли вернулся в Серию А, подписав контракт с "Дженоа", за который также играет украинец Руслан Малиновский. Экс-нападающий сборной Италии присоединился к клубу из Генуи в качестве свободного агента.
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