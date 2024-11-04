  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Впервые за более чем четыре года. Марио Балотелли снова вышел на поле в матче Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые за более чем четыре года. Марио Балотелли снова вышел на поле в матче Серии А

Италия

Нападающий даже успел попасть в протокол игры

Впервые за более чем четыре года. Марио Балотелли снова вышел на поле в матче Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марио Балотелли впервые за 1701 день (четыре года, семь месяцев и 26 дней) вернулся на поле в матче чемпионата Италии, дебютировав за "Дженоа". Ему понадобилось всего 5 минут после выхода на замену, чтобы получить желтую карточку.

Читайте такжеБалотелли вернулся в Серию А. Футболист подписал контракт с клубом Малиновского

В соцсетях пользователи активно начали шутить о том, что "Супер Марио" никогда не меняется.

Напомним, что 34-летний Марио Балотелли вернулся в Серию А, подписав контракт с "Дженоа", за который также играет украинец Руслан Малиновский. Экс-нападающий сборной Италии присоединился к клубу из Генуи в качестве свободного агента.

По теме
yellow-arrow
Серия А. Лацио дожимает Кальяри, Дженоа при дебюте Балотелли выходит из зоны вылета
yellow-arrow
Тренер Ромы рассказал, почему Довбик не доиграл матч с Вероной
yellow-arrow
У Довбика вскоре может появиться новый главный тренер
Марио Балотелли Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости