Впервые за более чем четыре года. Марио Балотелли снова вышел на поле в матче Серии А

Марио Балотелли впервые за 1701 день (четыре года, семь месяцев и 26 дней) вернулся на поле в матче чемпионата Италии, дебютировав за "Дженоа". Ему понадобилось всего 5 минут после выхода на замену, чтобы получить желтую карточку.

В соцсетях пользователи активно начали шутить о том, что "Супер Марио" никогда не меняется.

???? ????????????????????????????????: After 1701 days away, Mario Balotelli is back in Serie A, coming on for his debut for Genoa! ????????????



It took him just 5 minutes to get booked. ????



Never change Mario. ???????? pic.twitter.com/7QDBQaKuzc