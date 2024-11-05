Соперники приближаются к Наполи и отдаляются от Ромы. Итоги 11-го тура Серии А

11-й тур Серии А обладал потенциалом стать сюрпризным. Поскольку большинство участников Еврокубков играли в гостях, поскольку лидер лиги играл, пусть и дома, но против очень грозного соперника. В матче лидера лиги мы и увидели сюрприз. А вот в других - нет. Не считать же сюрпризом очередной гостевой провал "Ромы"?!

"Наполи" - "Аталанта"

Восемь побед и ничья в девяти последних матчах лиги с разницей мячей 18:2 против четырех побед в лиге подряд с разницей 15:2. В Неаполе мы ожидали сумасшедшую битву. Либо наоборот - унылую, со взаимным перекрытием. Но не победу в одни ворота одной из команд. Еще и гостей. Забивающих трижды команде Антонио Конте.

"Аталанта" уже победила здесь в марте со счетом 3:0. Но тогда "Наполи" был развален и там не было никакого Конте. Теперь же Антонио во второй раз в тренерской карьере проиграл дома в Серии А с разницей в три мяча. Впервые такое состоялось в 2009-ом году, когда он тренировал как раз "Аталанту" (2:5). Еще аутсайдера "Аталанту".

Ныне бергамцы сделали то же, что сам "Наполи" сделал во вторник в гостях "Милану" - забили ранний гол, отзащищались далее (хотя им и стойка помогла), забили еще и уже полностью перекрыли игру. Причем, в отличие от "Наполи" в Милане, они даже не уступили по владению мячом и не прижимались сильно к своим воротам.

Блестящее тактическое выступление "Аталанты". Которому помогло тактическое решение Джан Пьеро Гасперини, неожиданно усадившего автора десяти голов в сезоне Ретеги в запас. На острие атаки на этот раз играл Адемола Лукман и сделал дубль.

Его напарник Де Кетеларе сделал два ассиста. А Ретеги вышел на замену и успел забить.

Гасперини признал блестящее выступление. Заявляя, что больше уверенности в таких матчах команде придала победа в Лиге Европы (а тогда в финале Лукман сделал хет-трик) и очень радуясь своему составу в атаке, который может так варьировать. А Конте не нашел претензий к своей команде, признавая силу и "страшный состав" соперника.

Последние слова - вряд ли лишь попытка оправдать поражение. Поскольку "Аталанта" всегда находит ресурсы. А у "Наполи" находящимся в плохой форме Ромелу Лукаку и Хвиче Кварацхелии замены нет. Давид Нерес начал отлично, но ослаб, а Симеоне, Распадори (брошенный на поле на 62-ой минуте вместо опорника), Нгонг вообще не помогают.

"Интер", "Милан", "Ювентус"

Все три главных гранда сумели воспользоваться неудачей лидера. Даже не пропустив. Для всех победы очень важны. Поскольку второй и третий играли после потерь очков, а первый не имел право терять очки дома против новичка лиги. В игровом плане все вынесли из 11-го тура немного, но три очка и "сухие" ворота - серьезный плюс.

"Интер" победил "Венецию" со счетом 20:7 по ударам по воротам и 8:2 - в створ, создал много, но мало реализовывал и много пропускал. Позволял сопернику часто свободно контратаковать и создавать моменты. Зоммер серьезно выручал чемпиона, оставшегося лишь с одной победой в лиге с разницей более одного мяча с начала сентября.

А особенно выручил его ВАР, отменивший 1:1 на последних секундах из-за касания пальцев руки игрока атаки "Венеции".

Симоне Индзаги доволен игрой, кроме, разумеется, реализации. Хотя и признает, что во втором тайме его команда многовато позволяла сопернику.

"Милан" сумел реабилитироваться за 2:4 в Монце в предыдущем сезоне. Ныне "Монца", правда, другая, аутсайдер. Но вновь поборолась. Против нее также сыграло судейство, когда гол в первом тайме отменили из-за фола в атаке. Алессандро Неста пребывал в бешенстве, заявляя, что сегодня в футболе даже не позволяют касаться друг друга.

В первом тайме "Милан" уступал по игре, выглядел неорганизованно, пропускал много опасных атак. Вратарь Маньян выручал его. Гол в раздевалку не был заслуженным. Опорник Тиджани Рейндерс добил после удара головой Мораты в защитника. А во втором "россонери" скорее "засушили" игру, чем взяли ее под контроль.

Тем не менее, состоялась первая победа "Милана" за пределами "Сан Сиро" с 30-го марта, то есть после девяти таких матчей во всех турнирах без них. И потому она важная.

Паулу Фонсека остался доволен и игрой, заявляя, что его команда должна была выиграть с большей разницей мячей. Опорник Юссуф Фофана был ближе к реальности, признав, что игра его команды не была хорошей. Да и сам Фонсека признавал недостаток агрессии и побед в единоборствах до перерыва.

"Ювентус" даже не переиграл "Удинезе" по ударам по воротам. Хотя, как всегда, владел мячом более 60-ти процентов. Но он в целом явно добавил после разобранной игры дома против новичка "Пармы". Еще и на таком сложном выезде. Пусть и в Удине "Юве" побеждает без пропущенных в третий раз подряд.

Да, оба гола были забиты с рикошета от стойки, в том числе в спину вратарю удинцев. Да, вратарь туринцев Ди Грегорио тащил несколько ударов, также за него вступалась перекладина. Но в итоге без пропущенных после шести в двух предыдущих матчах лиги. С первой победой в любом турнире с разницей более одного мяча с начала октября.

Еще и гол защитника Николо Савоны, практически гол Кефрена Тюрама (в итоге засчитали автогол), возвращение Кенана Йилдиза и Тона Коопмейнерса в стартовый состав и их активные действия - хорошие новости.

Тьяго Мотта остался доволен, считает, что его команда в целом заслужила победу и играла собранно. Хотя и он признавал проблемы в одном из таймов, во втором.

"Фиорентина", "Болонья", "Лацио"

"Фиорентина" и "Болонья" почти на разных полюсах настроения и результатов. Первая ехала в Турин с местом в Топ-4 лиги, с шестью победами подряд во всех турнирах с общей разницей мячей 20:4. Вторая даже не была в Топ-10 и лишь с двумя победами в сезоне во всех турнирах. Но обе одержали скромные победы, которыми очень довольны.

Флорентийцы во второй раз подряд играли на выезде и во второй раз подряд в серым, унылом матче добыли 1:0. Они и "Торино" нанесли на двоих лишь 17 ударов по воротам и большей частью бодались. Однажды Мойзе Кен продавил оппонента и забил, и этого хватило для полновесных трех очков и серии из пяти побед в лиге подряд.

"Болонья" как раз полностью доминировала дома против аутсайдера "Лечче". Владея мячом 72 процента времени и победив по ударам по воротам со счетом 20:6. Но она всегда доминирует, что почти всегда в этом сезоне не помогает ей одержать победу. На этот раз все же помогло. Пусть и с удара головой на 85-ой минуте.

Первая победа "Болоньи" с апреля во всех турнирах дома, то есть после восьми ничьих подряд. Две победы подряд в лиге на всех полях также впервые с апреля. Третий матч в сезоне в лиге без пропущенных сразу после второго. Риккардо Орсолини забил в третьем матче лиги подряд.

Раффаэле Палладино, как и после 1:0 над "Дженоа", говорил о взрослости, солидности и сплоченности команды, о "грязном матче", о "настоящих мужчинах". Признавая, что игрой недоволен. Винченцо Итальяно говорил об облегчении после такого гола и прерванной неудачной домашней серии, о радости от "сухих" ворот своей команды.

"Лацио" также было тяжело. Явное отступление после 5:1 и 3:0 в предыдущих турах. В первом тайме он даже уступил "Кальяри" по владению мячом, во втором полностью доминировал, но создал мало. Забил с добивания со штрафного удара и с пенальти, причем пробивал штрафной и заработал пенальти защитник Лука Пеллегрини.

Марко Барони, лучший тренер октября в лиге, говорил о духе, страсти, взрослости команды, признавая очень сложную и некрасивую, "не чистую" игру. Говорил, что не всегда можно громить, а такие победы на характере также очень важны. Так и есть.

"Орлы" с восемью победами в девяти последних матчах во всех турнирах, с пятью в шести в лиге.

"Рома"

В этом туре команды прерывали свои неудачные серии. "Рома" не сумела к ним присоединиться. Она без побед в гостях во всех турнирах уже в 11-ти матчах подряд, в лиге - в девяти. Конкретно "Вероне" проиграла четвертый гостевой матч из последних пяти в лиге.

"Верона" - худшая команда лиги по пропущенным мячам, и римляне этим воспользовались, забив более одного мяча впервые за семь матчей на всех полях во всех турнирах и впервые в гостях во всех турнирах с апреля. Но пропустили больше. Они создали немало, но позволяли очень много, в целом играя на уровне этого аутсайдера.

По ударам по воротам "Рома" победила со счетом 14:7, по владению мячом - 66:34. Но никак не выглядела лучше слабого соперника. А от гранда требуется выглядеть лучше, требуется перекрыть аутсайдеров, доминировать над ними и реализовывать свое доминирование. Хотя какой сейчас из "Ромы" гранд?

Иван Юрич говорит об ошибке арбитров, когда автор второго гола "Вероны" заехал локтем по носу Ндике, об индивидуальных ошибках "Ромы", как Залевски при первом голе. При этом заявляя, что "Рома" играла хорошо, быстро, создавала, доминировала, что ее игра работает. Но ведь она не имеет право столько позволять соперникам!



На данный момент хорват - все еще главный тренер "Ромы". Хотя она по очкам ныне ближе к зоне вылета, чем к зоне Лиги Европы, не говоря уж о Лиге Чемпионов.

Другие

"Верона" подошла к туру после шести поражений в предыдущих семи и боролась за своего тренера Паоло Дзанетти не меньше, чем "Рома" должна была бороться за Юрича. "Эллас" трижды выходил вперед, забил решающий гол на 88-ой минуте силами замен - Ливраменто и Харруи.

Боролись, устраивали плотные матчи и другие середняки и аутсайдеры, игравшие против грандов. Но в итоге не хватило качества. Забил из них лишь "Кальяри", но он и пропустил два - с добивания штрафного и пенальти. Добавив две красные карточки за несколько секунд. Арбитры не были благосклонны к аутсайдерам в этом туре.

"Дженоа" воспользовалась этим, в первом матче с Марио Балотелли победила в гостях "Парму", еще в среду мучившую "Ювентус", и вышла из последнего места даже на 17-ое. Победила заслуженно, учитывая 7:0 по ударам в створ ворот плюс перекладину и спасение соперника с линии. После одного очка в шести матчах очень важная победа.

"Эмполи" в последнее время падал с одним очком в четырех матчах. Он даже рисковал стать первой командой с 1986-го года, не забившей в первых пяти домашних матчах сезона в Серии А. И в первом тайме даже не пробивал по воротам "Комо". Но в итоге забил и оставил соперника с одним очком в пяти последних матчах.

Лучший игрок тура - Адемола Лукман ("Аталанта"). Блестяще заменил Ретеги

Прорыв тура - "Эллас Верона". Боролась за тренера

Разочарование тура - "Рома". Хотя все ожидаемо

Лучший вратарь тура - Ян Зоммер ("Интер"). Один суперсейв

Лучший тренер тура - Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Тактический нокаут против Конте

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