Интер ведет переговоры о продлении контракта с центральным защитником

Уроженец Кельна Янн Биссек продолжает свое позитивное развитие в Италии и сейчас является самым ценным немецким игроком в Серии А. Благодаря своим убедительным выступлениям центральный защитник также недавно привлек внимание тренера национальной сборной Юлиана Нагельсманна.

Сообщается, что миланский "Интер" стремится к досрочному продлению соглашения с игроком. Речь идет о контракте до 2029 года с улучшенными условиями. После успешных переговоров единственное, что сейчас мешает подписанию контракта, - это уточнение некоторых деталей.

Добавим, что в этом сезоне Янн Биссек провел 10 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.