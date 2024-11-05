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Интер ведет переговоры о продлении контракта с центральным защитником

Италия

Об этом информирует Sky Sport

Интер ведет переговоры о продлении контракта с центральным защитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Уроженец Кельна Янн Биссек продолжает свое позитивное развитие в Италии и сейчас является самым ценным немецким игроком в Серии А. Благодаря своим убедительным выступлениям центральный защитник также недавно привлек внимание тренера национальной сборной Юлиана Нагельсманна.

Сообщается, что миланский "Интер" стремится к досрочному продлению соглашения с игроком. Речь идет о контракте до 2029 года с улучшенными условиями. После успешных переговоров единственное, что сейчас мешает подписанию контракта, - это уточнение некоторых деталей.

Добавим, что в этом сезоне Янн Биссек провел 10 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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