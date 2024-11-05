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Маттео Дармиан - о Лаутаро Мартинесе: Он всегда стремится к большему

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Защитник Интера прокомментировал достижение своего партнера по команде

Маттео Дармиан - о Лаутаро Мартинесе: Он всегда стремится к большему

Getty Images/Global Images Ukraine

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34-летний защитник миланского "Интера" Маттео Дармиан прокомментировал итоговое место для своего партнера по команде, Лаутаро Мартинеса, в голосовании на Золотой мяч-2024.

"Лаутаро Мартинес был седьмым по результатам голосования Золотого мяча-2024? Он великолепный игрок, который всегда нацелен на победу, он всегда стремится к большему. Мы стараемся дать ему лучшие условия в клубе, чтобы он мог проявить все свои способности. Он также отличный капитан".

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Также, накануне матча против "Арсенала" в Лиге чемпионов, защитник "Интера" добавил, что каждый игрок команды старается быть лучшим на поле.

"Наши амбиции всегда высоки. Каждый день мы стараемся совершенствоваться, мы хотим показывать это на поле. Мы знаем, что завтра нас ждет поединок с сильной командой, однако мы не слишком сильно отличаемся от них, ведь мы тоже хотим побеждать. Играя на домашнем стадион, мы будем иметь дополнительную уверенность в наших силах", — добавил Дармиан.

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Отметим, что "Интер" находится на второй строчке в чемпионате Италии, отставая лишь на одно очко от "Наполи", которые возглавляют турнирную таблицу Серии А. В Лиге чемпионов "нерадзурри" занимают седьмое место в общей таблице с 7 очками после трех сыгранных матчей.

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Источник:
Сайт УЄФА
Опубликовал: Андрей Журба
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