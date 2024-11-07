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Милан и Рейндерс продвигаются в переговорах

Италия

Клуб видит игрока ключевой частью проекта

Милан и Рейндерс продвигаются в переговорах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский "Милан" продвигается в переговорах со своим полузащитником Тейани Рейндерсом.

По словам Фабрицио Романо, Рейндерс – ключевой игрок и часть проекта итальянского клуба.

"Милан" и Тейани Рейндерс продвигаются в переговорах по новому контракту. Он - ключевая часть проекта "Милана", и, как стало известно эксклюзивным сообщением, новая сделка - главная тема сейчас, - сообщил Фабрицио.

В данный момент, Рейндерс в 14 играх за "Милан" во всех турнирах забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи.

Соглашение игрока с клубом действительно до 2028 года.

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Тейани Рейндерс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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