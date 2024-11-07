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Форвард Милана госпитализирован из-за удара по голове во время тренировки
Нападающего доставили в больницу для обследования
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающего "Милана" Альваро Морату госпитализировали из-за удара во время тренировки.
По сообщениям La Razon, нападающий во время дневной тренировки получил удар по голове. Мората вместе с Павловичем получил сильный ушиб и его доставили в больницу для обследования.
Серьёзная травма исключена, но нападающий не сможет сыграть против "Кальяри" в субботу. Нынешние футбольные правила в отношении травм головы не позволяют игроку сыграть.
Источник сомневается, сможет ли тренер сборной Испании из-за травмы включить нападающего в заявку на Лигу Наций.
В этом сезоне Альваро Мората сыграл за "Милан" в 12 играх во всех турнирах. На его счету 3 гола и 2 голевых передачи.
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