Серия А. Дженоа спасается от поражения в добавленное время

Серия А. 12-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Комо" 1:1

Голы: Вольякко 90+2 - Да Кунья 17

После десятого тура "Дженоа" шла на последнем месте в Серии А. Но это не значит, что не боролась. Вернулась с 0:2 на 2:2 против "Болоньи" после 72-ой минуты, "Фиорентине" проиграла из-за одного гола на 72-ой. А после падения на дно начала бороться еще яростнее. Добыла 1:0 в Парме благодаря голу на 80-ой минуте и 1:1 дома против "Комо" благодаря голу на 92-ой. Четыре очка против конкурентов в борьбе против вылета.

"Комо" также в сложном положении, и для него это очко второе в шести последних турах лиги. Четыре очка в шести выглядели бы гораздо лучше. Он также отнюдь не играет безнадежно, борется, устраивает плотные матчи. Лишь дважды в сезоне проигрывал в одни ворота. Но постоянно чего-то не хватает, постоянно из его доминирования выходит очень мало. Как сегодня из 18:7 по ударам по воротам, 8:3 - в створ и 59:41 по владению мячом.

Доминирование гостей вначале сработало. Пас перехватил у Пинамонти и забросил на Да Кунью, а тот из-за пределов штрафной сумел пробить вратаря Леали. Далее хозяева вновь ошиблись, Пас вывел Фадеру, но там Леали спас. И сразу же генуэзцы ответили. Пинамонти вывел Экатора, и спасал уже Пепе Рейна. Но ответили и ломбардийцы. Стрефецца обыгрался с партнером по команде и с линии штрафной чуть не попал в стойку ворот.

Во втором тайме Леали вновь отбивал, уже удар Фадеры. Кутроне забивал из офсайда. Да Кунья прошел двоих, но пробил неудачно. Леали отбил удар Стрефеццы в ближнем углу. Марио Балотелли вышел во втором матче за "Дженоа", на этот раз на 72-ой минуте, вновь получил желтую карточку, но по воротам не бил. И все же его новая команда спаслась. Угловой Пинамонти продолжил головой, а центральный защитник Вольякко забил ногой.

Команды делят 14-15 места с десятью очками. Обе по итогам тура могут оказаться в зоне вылета, но обе прямо сейчас не в ней, что также важно. Важно каждое очко.