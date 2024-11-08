Топ-клуб Серии А заинтересован в подписании опытного защитника Манчестер Юнайтед

Будущее Виктора Линделефа в "Манчестер Юнайтед" остается неопределенным, за ситуацией 30-летнего центрального защитника активно следит итальянский "Милан".

Источники издания CaughtOffside сообщают, что "Милан" серьезно заинтересован в подписании Виктора Линделефа летом следующего года в качестве свободного агента, поскольку в итальянском клубе ценят его опыт. В январе центральный защитник сможет вести переговоры с иностранными клубами.

Как известно, контракт шведского защитника с "МЮ" заканчивается в конце этого сезона, пока между клубом и игроком нет никаких переговоров о новом соглашении.

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В этом сезоне Виктор Линделеф принял участие в 7 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, проведя всего 300 минут на поле.