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Топ-клуб Серии А заинтересован в подписании опытного защитника Манчестер Юнайтед
Контракт защитника с клубом истекает следующим летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее Виктора Линделефа в "Манчестер Юнайтед" остается неопределенным, за ситуацией 30-летнего центрального защитника активно следит итальянский "Милан".
Источники издания CaughtOffside сообщают, что "Милан" серьезно заинтересован в подписании Виктора Линделефа летом следующего года в качестве свободного агента, поскольку в итальянском клубе ценят его опыт. В январе центральный защитник сможет вести переговоры с иностранными клубами.
Как известно, контракт шведского защитника с "МЮ" заканчивается в конце этого сезона, пока между клубом и игроком нет никаких переговоров о новом соглашении.
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В этом сезоне Виктор Линделеф принял участие в 7 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, проведя всего 300 минут на поле.
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