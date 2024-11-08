Серия А. Унылые первые полчаса, но затем веселье в Лечче

Серия А. 12-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Эмполи" 1:1

Голы: Пьеротти 77 - Пеллегри 33

Роберто Д'Аверса против команды, из которой он был уволен весной за удар головой игрока соперников. Еще, правда, за неудачную серию результатов. С Лукой Готти "Лечче" не очень добавил, начав отчетный матч на последнем месте. А вот новая команда Д'Аверсы - "Эмполи" - идет лучше. Даже пребывала в Топ-5. В последнее время, правда, отступила, так что в отчетном матче лучше было не проигрывать.

В первые полчаса сегодня шла абсолютно унылая игра с 1:1 по ударам по воротам. А затем вдруг команды проснулись. И сразу же Пеллегри пробил точно низом из-за пределов штрафной, забив во втором матче подряд. Свисток на перерыв местные болельщики встретили свистом. В начале второго тайма вратарь хозяев Фальконе переводил мяч в стойку, форвард хозяев Крстович пробивал плохо из хорошей позиции.

Все же "Лечче" удалось перезагрузиться и даже перехватить инициативу, оказав серьезное давление на соперника. Соперник же отвечал контратаками. Вот и получился веселый матч. В итоге счет по ударам по воротам стал 18:11. Вратарь гостей Васкес отбивал штрафной удар Сансоне, он же пробил плохо из центра штрафной площадки, Сансоне (штрафной удар) и Крстович (головой) попадали в каркас ворот.

Еще до этих попаданий в каркас "Лечче" забил заслуженный гол. Пьеротти головой замкнул навес Галло.

"Лечче" с четырьмя очками в трех последних матчах. Явно лучше, чем ноль в предыдущих трех без забитых мячей. На данный момент он на 18-ом месте в равенстве очков с 16-ым и 17-ым (по 9). A "Эмполи" с пятью очками в четырех последних матчах, то есть также лишь с одним поражением. Он сейчас на десятом месте с 15-ю очками. Правда, в туре еще остались восемь матчей.