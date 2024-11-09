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Sky Sport Italia: Долг Ювентуса сократился почти на 100 миллионов

Италия

Из-за пропуска еврокубков доходы Юве упали с 437 млн до 360 млн

Sky Sport Italia: Долг Ювентуса сократился почти на 100 миллионов

FC Juventus

Новина українською

"Ювентус" снизил свою задолженность, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, туринский клуб потерял 199,2 млн. евро за прошлый сезон, поэтому задолженность "Юве" сократилась и теперь составляет 242,8 млн. евро. Напомним, что год назад она равнялась 339,9 млн евро.

Причиной сокращения задолженности стало уменьшение зарплат для игроков и тренерского штаба – с 255 до 239 млн евро.

Руководство клуба верит, что в сезоне 2024/25 "старая сеньора" выйдет на операционную безубыточность, а в сезоне 2026/27 можно будет рассчитывать на прибыль.

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Ювентус (Турин)
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Источник:
sport.sky.it
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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