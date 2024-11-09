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Sky Sport Italia: Долг Ювентуса сократился почти на 100 миллионов
Из-за пропуска еврокубков доходы Юве упали с 437 млн до 360 млн
FC Juventus
"Ювентус" снизил свою задолженность, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, туринский клуб потерял 199,2 млн. евро за прошлый сезон, поэтому задолженность "Юве" сократилась и теперь составляет 242,8 млн. евро. Напомним, что год назад она равнялась 339,9 млн евро.
Причиной сокращения задолженности стало уменьшение зарплат для игроков и тренерского штаба – с 255 до 239 млн евро.
Руководство клуба верит, что в сезоне 2024/25 "старая сеньора" выйдет на операционную безубыточность, а в сезоне 2026/27 можно будет рассчитывать на прибыль.
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