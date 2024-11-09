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Довбик может работать под руководством опытного тренера. Рома нашла нового кандидата

Италия

Может прийти уже через несколько дней

Довбик может работать под руководством опытного тренера. Рома нашла нового кандидата

Фото: twitter.com/Azzurri

Новина українською

Итальянский специалист Роберто Манчини среди кандидатов “Ромы” на пост главного тренера. Об этом сообщает Николо Скира.

Следующий матч "волки" проведут завтра, 10 ноября против "Болоньи". Если текущий наставник римлян Иван Юрыч не выиграет этот поединок, то руководство клуба его уволит. Манчини может прийти сразу после этого.

Ранее Манчини возглавлял "Манчестер Сити", "Интер" (дважды), сборную Италии, "Фиорентину", "Лацио" и другие клубы. Он выиграл Евро-2020 вместе с Италией и завоевал 13 трофеев в трех разных странах.

Последним его местом работы была сборная Саудовской Аравии, из которой его недавно уволили.

В настоящее время "Рома" занимает 12 место в турнирной таблице Серии А. Кроме Ивана Юрича, ею в этом сезоне руководил также Даниэле Де Росси. За 11 туров римляне заработали 13 очков из 33 возможных.

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Роберто Манчини Рома
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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