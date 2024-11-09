Каннаваро: Интер является абсолютным фаворитом на победу в Серии А, даже если он завтра проиграет Наполи

Обладатель Золотого мяча-2006, бывший защитник Фабио Каннаваро, рассказал, кто, по его мнению, победит в текущем сезоне Серии А.

“Интер” является абсолютным фаворитом на скудетто, даже если он проиграет “Наполи” завтра. “Нерадзурри” превосходят всех своей силой как индивидуально, так и командой. "Интер" обладает сильной идентичностью. Конте и Индзаги очень похожи", - сказал Каннаваро.

"Интер" и "Наполи" встретятся завтра, 10 ноября в Милане. В турнирной таблице Серии А лидируют неаполитанцы с одним очком преимущества над "нерадзурри".

Напомним, что Каннаваро родился в Неаполе. Он является воспитанником "Наполи" и провел за первую команду 68 матчей. Также защитник сыграл 74 поединка в составе "Интера".