Серия А. Победа Пармы в очной встрече новичков

Серия А. 12-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Парма" 1:2

Голы: Николусси Кавилья 5 - Валери 17, Бонни 68

Очная встреча новичков. Находящихся там, где новичкам и прогнозируют быть - внизу. "Венеция" начала матч на последнем месте, "Парма" - на 16-ом, но лишь с одним очком больше. При этом нельзя сказать, что команды не борются. Первая подходила к матчу с четырьмя очками в трех предыдущих, в том числе боевитым поражением в гостях от чемпиона "Интера" - 0:1. Вторая также проиграла последний матч с таким счетом, но прямо перед этим четыре подряд свела вничью.

Сегодня "Венеция" больше владела мячом. Более чем в два раза - 67:33. По ударам в створ ворот также превзошла в два раза - 6:3. Но вновь проявилась привычная наивность команд Эусебио Ди Франческо. И это еще и после открытия счета на пятой минуте. Ористаньо перехватил мяч у Валери, прорвался справа, забросил в штрафную, Николусси Кавилья принял грудью и пробил слета. Вскоре Валери исправился, пробив низом из-за пределов штрафной площадки при розыгрыше углового.

Венецианец Хапс пробивал низом, и Сузуки отбивал. Но, кроме этого, команды больше били издали, еще и неопасно. В середине второго тайма венецианец Дзампано бил опасно, и Сузуки потащил ногой. Почти сразу же после чего "Парма" выбежала в контратаку, Сом отдал Ману, удар того вратарь Филип Станкович (сын Деяна, часто спасавший против "Интера") отбил перед собой, а Бонни радостно добил. После чего ничего серьезного команда Ди Франческо не создала.

Вторая победа "Пармы" в сезоне и первая с 24-го августа. Вместе с тем, пятый из шести последних матчей лиги без поражений. Она теперь 13-ая. А "Венеция" с 15-го сентября проиграла с разницей более одного мяча лишь однажды, то есть почти всегда борется. Но почти всегда проигрывает. Победа, ничья и пять поражений в последних семи матчах. Оттого и последнее место.