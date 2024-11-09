Серия А. Кальяри - Милан 3:3. Гораздо сложнее, чем против Реала

Серия А. 12-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Милан" 3:3

Голы: Зортеа 2, Дзаппа 53, 89 - Леау 15, 40, Абрахам 69

"Кальяри": Шерри, Дзаппа, Паломино (Витеска 74), Луперто, Ауджелло, Дейола, Макумбу (Марин 79), Зортеа (Лападула 79), Виола (Гаэтано 73), Лувумбо, Пикколи (Паволетти 79)

"Милан": Маньян, Рояль (Томори 81), Тиав, Павлович, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Чуквуэзе (Лофтус-Чик 65), Пулишич (Муса 82), Леау (Окафор 82), Камарда (Абрахам 66)

Предупреждения: Фофана 61, Эрнандес 90+1

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

А Паулу Фонсека же предупреждал. Много раз повторял, что в Серии А сложнее, чем в Лиге Чемпионов, что против "Монцы" и "Кальяри" сложнее, чем против мадридского "Реала", что он беспокоится больше перед "Кальяри", чем беспокоился перед "Реалом", что матч в Кальяри очень опасен и не менее важен, и без победы в нем победа над "Реалом" потеряет свое значение. Кристиан Пулишич также говорил, что матчи в Серии А очень сложны и нынешний важнее, чем против "Реала".

"Россонери" и вправду тяжело в лиге. Настолько, что Фонсеку спрашивают, а не кубковая ли его команда. Особенно же тяжело в гостях против аутсайдеров. Победу в Монце неделю тому (1:0) они вымучили, провалив первый тайм. И она стала их первой в лиге за пределами "Сан Сиро" после шести подряд без таких. А "Кальяри", хотя и проиграл три матча лиги подряд на всех полях, в предыдущем очень плотно боролся в гостях с "Лацио" (1:2), 34 дня тому не проиграл в Турине "Ювентусу".

Статистически для "Милана" этот соперник должен был быть легким. Ведь выиграл десять из 12-ти предыдущих матчей лиги против него при двух ничьих, с 1998-го года проигрывал ему лишь однажды - в 2017-ом. Пять из шести предыдущих гостевых матчей против него выиграл при одной ничьей, причем три из них - с разницей в два мяча, забивал ему в гостях в 13-ти последних матчах. Сегодня он также много забил. Но и слишком много пропустил. Слишком много позволял.

Фаворит ни в коем случае не выглядел сильнее аутсайдера, часто пропускал его быстрые атаки, часто ошибался в центре поля и в обороне. Первый тайм и вовсе проиграл по ударам по воротам со счетом 5:11. Игра получилась великолепной для нейтрального зрителя, но слишком хаотичной, валидольной, слишком случайной для болельщиков и тренеров обеих команд. А в такой игре может состояться любой результат, любой поворот событий, любая драма. И виноват в этом фаворит.

В первом тайме "Кальяри" на самом деле переигрывал соперника. И сразу же открыл счет. Угловой Виолы был переправлен Луперто, и Зортеа, правый защитник, не впервые играющий правого вингера, пробил с полулета низом. Сарды и далее атаковали интереснее. Правда, пропустили. Рейндерс, автор четырех голов в последних трех матчах, исполнил блестящий ассист черпачком, а Леау опять же черпачком перебросил вратаря. Первый гол португальца с августа.

Далее Пикколи перебросил Маньяна, но после долгой проверки ВАР определил офсайд. Маньян брал удар головой Зортеа почти в упор на линии ворот. Леау забил вновь, с паса вразрез Фофана, обойдя вратаря. Его первый дубль с июня 2023-го года. Маньян вновь заблокировал удар, на этот раз Пикколи в упор, еще и ценой травмы. Удар головой Лувумбо в упор чуть не попал. А гол Дзаппы был отменен из-за касания Виолы. Совершенно ненужного, ведь мяч шел в сетку.

В начале второго тайма "Кальяри" все же забил заслуженный гол. Фофана отдал ужасный пас назад, практически на ход Дзаппе, и тот переиграл вратаря. Ответы же "Милана" были слабыми и прямо к вратарю. Камарде, форварду, дебютировавшему в стартовом составе "россонери" в 16 лет, семь месяцев и 29 дней, пришлось спасать возле своих ворот, выбивая мяч с линии.

Гости забили еще один. Рейндерс развернул в центре, Пулишич продолжил справа, пробил, вратарь отбил недалеко, и Абрахам, заменивший Камарду, добил. После чего команда Фонсеки принялась "сушить" игру. Забыв, что "Кальяри" в предыдущем сезоне забил десять мячей после 84-ой минуты, а в этом - два. Уже три. В том числе "Ювентусу" и теперь "Милану". Ауджелло навесил, и Дзаппа, правый защитник, классно врезал слета под перекладину. Его первый дубль в карьере.

"Милан" с одной победой в трех последних матчах лиги, с двумя в пяти. Потому и остается на седьмом месте. На данный момент - чистом, в полном равенстве матчей со всеми остальными командами Топ-8. "Кальяри" же без побед в четырех турах, но такой матч должен добавить ему уверенности в себе. Он на 16-ом месте в одном очке над зоной вылета и по итогам тура в эту зону не опустится.