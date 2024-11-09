Фонсека: Кальяри выиграл 100% воздушных дуэлей - это неприемлемо

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека прокомментировал ничью с "Кальяри" (3:3) в матче 12-го тура Серии А.

"Этот матч очень легко объяснить. Мы забили три мяча, но мы не можем допустить три таких гола. Нам нужно поработать над подачами, у нас есть проблема. "Кальяри" выиграл 100% воздушных дуэлей, и это неприемлемо.

У нас еще есть много очков. Великолепная команда показывает себя со временем. Мы совершенствуемся в атаке, но меньше в защите.

Мы столкнулись с командой в хорошей форме, которая играет в прямом стиле. Повторяю, нам нужно улучшить игру в обороне", - сказал Фонсека.