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Фонсека: Кальяри выиграл 100% воздушных дуэлей - это неприемлемо
Проблемы в защите
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека прокомментировал ничью с "Кальяри" (3:3) в матче 12-го тура Серии А.
"Этот матч очень легко объяснить. Мы забили три мяча, но мы не можем допустить три таких гола. Нам нужно поработать над подачами, у нас есть проблема. "Кальяри" выиграл 100% воздушных дуэлей, и это неприемлемо.
У нас еще есть много очков. Великолепная команда показывает себя со временем. Мы совершенствуемся в атаке, но меньше в защите.
Мы столкнулись с командой в хорошей форме, которая играет в прямом стиле. Повторяю, нам нужно улучшить игру в обороне", - сказал Фонсека.
Сейчас "Милан" занимает 7-е место в Серии А, имея 18 очков. До лидерской позиции - 7 баллов.
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