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Серия А. Ювентус - Торино 2:0. Возвращение дома

Италия

Дерби всегда лечит "Юве"

Серия А. Ювентус - Торино 2:0. Возвращение дома

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 12-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Торино" 2:0

Голы: Веа 18, Йилдиз 84

"Ювентус": Перин, Савона (Данило 86), Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, Веа, Коопмейнерс, Йилдиз (МакКенни 86), Влахович (Консейсау 73)

"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич (Войвода 64), Мазина, Коко, Педерсен (Соса 75), Риччи (Нджие 64), Линетти, Илич (Гинейтис 46), Лазаро (Карамо 82), Влашич, Санабрия

Предупреждения: Лазаро 57, Валюкевич 59 - Коко 80

Главный арбитр: Симоне Соцца

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