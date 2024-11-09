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Серия А. Ювентус - Торино 2:0. Возвращение дома
Дерби всегда лечит "Юве"
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Серия А. 12-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Торино" 2:0
Голы: Веа 18, Йилдиз 84
"Ювентус": Перин, Савона (Данило 86), Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, Веа, Коопмейнерс, Йилдиз (МакКенни 86), Влахович (Консейсау 73)
"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич (Войвода 64), Мазина, Коко, Педерсен (Соса 75), Риччи (Нджие 64), Линетти, Илич (Гинейтис 46), Лазаро (Карамо 82), Влашич, Санабрия
Предупреждения: Лазаро 57, Валюкевич 59 - Коко 80
Главный арбитр: Симоне Соцца
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