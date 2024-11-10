Рома – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Рома" и "Болонья", наверное, являются самыми большими разочарованиями в этом сезоне Серии А. Все еще команда Ивана Юрича будет принимать у себя дома "Болонью" и это очередная попытка римлян показать удачный футбол и получить положительный результат.

Артем Довбик ожидается в стартовом составе и мы точно будем поддерживать нашего нападающего. Интересно, будет ли это последний его матч под руководством нынешнего наставника.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.

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Серия А. 12-й тур.

10 ноября. 16:00. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Джанулка Манганьелло (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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