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Рома – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Встреча двух главных неудачников этого сезона

Рома – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" и "Болонья", наверное, являются самыми большими разочарованиями в этом сезоне Серии А. Все еще команда Ивана Юрича будет принимать у себя дома "Болонью" и это очередная попытка римлян показать удачный футбол и получить положительный результат.

Артем Довбик ожидается в стартовом составе и мы точно будем поддерживать нашего нападающего. Интересно, будет ли это последний его матч под руководством нынешнего наставника.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.

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Серия А. 12-й тур.

10 ноября. 16:00. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Джанулка Манганьелло (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Рома" — "Болонья"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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