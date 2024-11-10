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Интер – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Битва за первое место
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Амбициозный Антонио Конте встретится со своей бывшей командой в битве за первую строчку Серии А. Матч обещает быть очень горячим, учитывая то, сколько всего объединяет эти клубы.
Тот же Ромелу Лукаку также будет играть против своего бывшего клуба, поэтому откладывайте все дела в это время и включайте трансляцию.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Серия А. 12-й тур.
10 ноября. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"
Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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