Интер – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Амбициозный Антонио Конте встретится со своей бывшей командой в битве за первую строчку Серии А. Матч обещает быть очень горячим, учитывая то, сколько всего объединяет эти клубы.

Тот же Ромелу Лукаку также будет играть против своего бывшего клуба, поэтому откладывайте все дела в это время и включайте трансляцию.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.

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Серия А. 12-й тур.

10 ноября. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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