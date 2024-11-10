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Интер – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Битва за первое место

Интер – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Амбициозный Антонио Конте встретится со своей бывшей командой в битве за первую строчку Серии А. Матч обещает быть очень горячим, учитывая то, сколько всего объединяет эти клубы.

Тот же Ромелу Лукаку также будет играть против своего бывшего клуба, поэтому откладывайте все дела в это время и включайте трансляцию.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.

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Серия А. 12-й тур.

10 ноября. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Интер" — "Наполи"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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