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Милан планирует продлить контракт с нидерландским центральным полузащитником
В новом контракте планируют увеличить зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" планирует продлить контракт с Тейяном Рейндерсом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в X.
По информации журналиста, руководство "Милана" собирается продлить контракт с центральным полузащитником Тейяном Рейндерсом. Клуб готов увеличить зарплату 26-летнему игроку с 1,8 миллиона евро до 3,5 миллиона и подписать соглашение до 2028 года.
Отмечается, что за нидерландским игроком следят скауты "Манчестер Сити" и мадридского "Реала".
Добавим, что в этом сезоне Тейян Рейндерс сыграл в 14 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
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