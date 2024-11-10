Милан планирует продлить контракт с нидерландским центральным полузащитником

"Милан" планирует продлить контракт с Тейяном Рейндерсом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в X.

По информации журналиста, руководство "Милана" собирается продлить контракт с центральным полузащитником Тейяном Рейндерсом. Клуб готов увеличить зарплату 26-летнему игроку с 1,8 миллиона евро до 3,5 миллиона и подписать соглашение до 2028 года.

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Отмечается, что за нидерландским игроком следят скауты "Манчестер Сити" и мадридского "Реала".

Добавим, что в этом сезоне Тейян Рейндерс сыграл в 14 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.