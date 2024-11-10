Тренер Ромы исключил Дибалу из состава на Болонью из-за травмы. Окружение футболиста говорит, что он готов играть

Аргентинский легионер "Ромы" Пауло Дибала не вошел в заявку римлян на матч против "Болоньи". Главный тренер команды Иван Юрыч так объяснил свой выбор:

"Дибала испытывает дискомфорт, который не дает ему покоя", - ответил наставник на пресс-конференции.

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Однако инсайдер Николо Скира представляет другую сторону этой ситуации. Он отмечает, что окружение Дибалы заявляет о готовности аргентинца играть.

Прошлый матч против "Роль Унион Сент Жилуаз" в Лиге Европы Пауло провел на скамье для запасных. В поединке с “Вероной” он вышел на замену на 25 минут. В общей сложности за последние девять встреч аргентинец только трижды начинал в старте.

Всего в этом сезоне на счету Дибалы два гола в 12 матчах в Серии А и Лиге Европы.

Контракт аргентинца с “Ромой” рассчитан до конца текущего сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 12 миллионов евро.

"Рома" и "Болонья" сыграют сегодня в 16:00.