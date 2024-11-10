  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Тренер Ромы исключил Дибалу из состава на Болонью из-за травмы. Окружение футболиста говорит, что он готов играть
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ромы исключил Дибалу из состава на Болонью из-за травмы. Окружение футболиста говорит, что он готов играть

Италия

Юрич решил напоследок поскандалить?

Тренер Ромы исключил Дибалу из состава на Болонью из-за травмы. Окружение футболиста говорит, что он готов играть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский легионер "Ромы" Пауло Дибала не вошел в заявку римлян на матч против "Болоньи". Главный тренер команды Иван Юрыч так объяснил свой выбор:

"Дибала испытывает дискомфорт, который не дает ему покоя", - ответил наставник на пресс-конференции.

Читайте такжеДовбик может работать под руководством опытного тренера. Рома нашла нового кандидата

Однако инсайдер Николо Скира представляет другую сторону этой ситуации. Он отмечает, что окружение Дибалы заявляет о готовности аргентинца играть.

Прошлый матч против "Роль Унион Сент Жилуаз" в Лиге Европы Пауло провел на скамье для запасных. В поединке с “Вероной” он вышел на замену на 25 минут. В общей сложности за последние девять встреч аргентинец только трижды начинал в старте.

Всего в этом сезоне на счету Дибалы два гола в 12 матчах в Серии А и Лиге Европы.

Контракт аргентинца с “Ромой” рассчитан до конца текущего сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 12 миллионов евро.

"Рома" и "Болонья" сыграют сегодня в 16:00.

По теме
yellow-arrow
Милан планирует продлить контракт с нидерландским центральным полузащитником
yellow-arrow
Интер – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Рома – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Болонья Пауло Дибала ФК Рома Иван Юрич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости