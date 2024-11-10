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У Довбика дела лучше, чем у Юрича. Рома объявила состав на матч Серии А

Италия
Обновлено

Матч начнётся в 16:00

У Довбика дела лучше, чем у Юрича. Рома объявила состав на матч Серии А

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 12-м туре Серии А "Рома" примет "Болонью".

Артём Довбик - в старте.

Украинский нападающий – игрок основного состава итальянской команды. В этом сезоне Артём Довбик сыграл в 14-ти матчах за "Рому", в которых отметился 6 голами и одной голевой передачей.

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Владислав Прийменко
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