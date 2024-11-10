Серия А. Аталанта подтверждает резонансные победы и продолжает серию

Серия А. 12-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Удинезе" 2:1

Голы: Пашалич 56, Туре 60 (автогол) - Х. Камара 45+2

"Аталанта": Карнезекки, Коссуну, Хиен, Джимсити (Эдерсон 25), Дзаппакоста (Белланова 46), Де Роон, Пашалич, Руджери, Самарджич (Брешианини 68), Лукман, Ретеги (Дзаньоло 68, Куадрадо 87)

"Удинезе": Окойе, Джаннетти (Абанква 77), Бийол, Туре, Эхизибе, Ловрич (Саррага 60), Карлстрем, Пайеро, Х. Камара (Земура 67), Товен (Лукка 67), Дэвис (Браво 78)

Предупреждения: Лукман 90+2 - Туре 84

Неделю тому "Аталанта" разгромила в Неаполе лидера Серии А "Наполи" со счетом 3:0. А после этого также привезла четкую солидную победу со счетом 2:0 из Штутгарта в матче Лиги Чемпионов. Она проводит блестящую серию. Джан Пьеро Гасперини уже даже не огрызается на вопросы о борьбе за Скудетто. Но такую борьбу нужно подтверждать в рядовых, вроде бы проходных матчах против посредственных соперников вроде "Удинезе".

Сегодня это удалось сделать. Хотя бергамцы были очень далеки от своей лучшей игры. Они даже проиграли матч по ударам по воротам (10:11) и в створ (3:6). Пропустили первыми, еще и в раздевалку. Но два эпизода в начале второго тайма и затем уверенная оборона помогли им. Помог соперник привозами уже в своем третьем матче подряд. Удаление, два пенальти, два автогола - фриуланцы в этих турах слишком много дарили соперникам.

"Удинезе" начал с ударов Ловрича и Дэвиса. Карнезекки пришлось совершать двойной сейв. Окойе отбил удар Руджери, и недалеко, и Ретеги добил, но Лукман из офсайда подправил, а это было совершенно не нужно делать. На это Пайеро ответил мощным ударом в перекладину, а Карнезекки тащил удар Товена. Гол "Удинезе" был отменен из-за не стопроцентного фола в атаке.

В самой концовке тайма рикошет от двух игроков "Удинезе" чуть не залетел в их ворота, также Окойе еле отбивал удар головой Коссуну, а Бийол спас от добивания Ретеги. Но забили как раз фриуланцы. Дзаппакоста получил травму, Камара прорвался по его флангу и пробил в дальнюю "девятку".

Второй тайм "Удинезе" начал как и закончил первый. Карнезекки отбил удар Товена, также тот чуть не перебросил вышедшего из ворот Марко. А забила "Аталанта". Белланова, заменивший Дзаппакосту, прострелил, а Пашалич замкнул. В четвертом матче "Богини" во всех турнирах подряд замены забивают и/или ассистируют. Белланова затем прострелил еще раз, и Туре, только вернувшийся после удаления, срезал в собственные ворота.

После этого "Аталанта" "засушила" игру, позволив сопернику лишь один удар по воротам, да и тот заблокированный. Сама же изредка кое-что пыталась, но без особых стараний. 2:1 ей хватило.

Восемь побед и ничья в девяти последних матчах "Аталанты" во всех турнирах. Причем семь из этих восьми побед были добыты с разницей более одного мяча. Единственная с разницей в один - сегодняшняя, то есть сегодня было особенно тяжело. Но три очка есть, есть шесть побед в лиге подряд и есть первое место в лиге на данный момент. Тур еще не завершен, но ясно, что "Богиня" сидит высоко.

А "Удинезе" с четвертым поражением в пяти последних матчах лиги и на восьмом месте, с которого его в этом туре еще могут сдвинуть вниз.