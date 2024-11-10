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Серия А. Рома - Болонья 2:3. Arrivederci, Juric

Италия

Это уже конец

Серия А. Рома - Болонья 2:3. Arrivederci, Juric

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 12-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Болонья" 2:3

Голы: Эль-Шаарави 63, 82 - Кастро 25, Орсолини 66, Карлссон 77

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Челик (Даль 61), Кристанте, М. Коне (Паредес 80), Эль-Шаарави, Суле (Шомуродов 57), Писилли (Бальданци 61), Довбик

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Пош 46), Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Побега, Орсолини (Казале 84), Одгар (Фаббиан 67), Ндой (Карлссон 23), Кастро (Даллинга 68)

Предупреждения: Манчини 87 - Де Сильвестри 45, Миранда 68, Карлссон 87

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

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Комментарии
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MaximSK (Киев)
10.11.2024 в 18:04
Смотрел матч, Довбик как будто травмированный был, вообще никакой, ни скорости, ни приема мяча, все что мог провалил, игрок уровня Серии Б, не надо его выпускать в игре со сборной Грузии, толку не будет.
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Комментарии 3
MaximSK (Киев)
10.11.2024 в 18:04
Смотрел матч, Довбик как будто травмированный был, вообще никакой, ни скорости, ни приема мяча, все что мог провалил, игрок уровня Серии Б, не надо его выпускать в игре со сборной Грузии, толку не будет.
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.11.2024 в 18:07
рука перебинтована была?
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Matachorros (Chicago)
10.11.2024 в 18:01
Довбик всё, футбол для него закончился, сказка прошлого сезона, завершается римским эпик фейлом.
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