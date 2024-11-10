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Серия А. Рома - Болонья 2:3. Arrivederci, Juric
Это уже конец
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 12-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Болонья" 2:3
Голы: Эль-Шаарави 63, 82 - Кастро 25, Орсолини 66, Карлссон 77
"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Челик (Даль 61), Кристанте, М. Коне (Паредес 80), Эль-Шаарави, Суле (Шомуродов 57), Писилли (Бальданци 61), Довбик
"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Пош 46), Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Побега, Орсолини (Казале 84), Одгар (Фаббиан 67), Ндой (Карлссон 23), Кастро (Даллинга 68)
Предупреждения: Манчини 87 - Де Сильвестри 45, Миранда 68, Карлссон 87
Главный арбитр: Джанлука Манганьелло
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