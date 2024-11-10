Официально: Команда Артема Довбика уволила главного тренера

"Рома" объявила об увольнении главного тренера команды Ивана Юрича. Последней каплей стало сегодняшнее поражение "Ромы" в матче с "Болоньей" (2:3), который проходил в рамках 12-го тура Серии А.

"Мы хотели бы поблагодарить Ивана Юрича за его тяжелую работу в течение последних недель. Он справился с непростой обстановкой с высочайшим профессионализмом, и мы ему за это благодарны. Мы желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях. Поиски нового главного тренера уже начались, и мы ожидаем объявления в ближайшие дни", - говорится в клубном заявлении.

Под руководством Юрича "Рома" провела 12 матчей. В этих поединках тренер одержал 4 победы, трижды сыграл вничью и 5 раз проиграл.