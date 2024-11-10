Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Команда Артема Довбика уволила главного тренера
Довбик будет ждать следующего специалиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" объявила об увольнении главного тренера команды Ивана Юрича. Последней каплей стало сегодняшнее поражение "Ромы" в матче с "Болоньей" (2:3), который проходил в рамках 12-го тура Серии А.
"Мы хотели бы поблагодарить Ивана Юрича за его тяжелую работу в течение последних недель. Он справился с непростой обстановкой с высочайшим профессионализмом, и мы ему за это благодарны. Мы желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях. Поиски нового главного тренера уже начались, и мы ожидаем объявления в ближайшие дни", - говорится в клубном заявлении.
Под руководством Юрича "Рома" провела 12 матчей. В этих поединках тренер одержал 4 победы, трижды сыграл вничью и 5 раз проиграл.
Популярное сейчас
- Шахтер – Заря: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Бывший тренер Шахтера - своим игрокам: Вы унизили меня
- Силы обороны ликвидировали очередную значительную отметку оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Рома потеряла очки в выездном матче против Юнион Сент-Жиллуа. Оценки Довбика за игру в Лиге Европы
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО