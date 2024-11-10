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Пятое поражение волков в последних девяти поединках и 4 очка отрыва от зоны вылета. Рома – Болонья 2:3. Обзор матча и видео голов
Джаллоросси погружаются в кризис
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на достаточно атакующую игру, хозяева не смогли набрать зачетные пункты в домашней встрече. Обе команды нанесли по 15 ударов, но 8 попыток "капитолини" были заблокированы. Футболисты часто нарушали правила (37 фолов в совокупности, 21-16 в пользу гостей). Кипер столичного гранда Миле Свилар совершил всего 1 сейв.
"Рома" находится на 12-м месте (13 очков). 24 ноября "желто-красные" будут играть на выезде против "Наполи". "Фельсинеи" поднимаются на 8-ю позицию (18 баллов). Через 2 недели команда снова будет играть в столице, но уже с "Лацио".
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Смотрите обзор матча 12-го тура Серии А
Рим. Стадио "Олимпико"
Голы: Эль-Шаарави, 63, 82 – Кастро, 25, Орсолини, 66, Карлссон, 77
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