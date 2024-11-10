Повторил трюк Лунина. Звездный вратарь Фиорентины отметился результативным действием. ВИДЕО

Звёздный вратарь "Фиорентины" Давид де Хеа поучаствовал в голе команды.

В матче против "Вероны" игроки "Фиорентины" забили на третьей компенсированной минуте второго тайма.

Гости атаковали и хотели сравнять счёт. Де Хеа забрал мяч в руки и отдал передачу на фланг соперника, где был Кен.

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Нападающий ускорился, обошёл защитника и забил третий гол.

Видео момента:

"Фиорентина" выиграла матч с "Вероной" со счётом 3:1 и занимает 3 место в Серии А. Полный обзор матча смотрите на нашем сайте.