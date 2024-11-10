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Повторил трюк Лунина. Звездный вратарь Фиорентины отметился результативным действием. ВИДЕО
Бывшие игроки АПЛ разрулили матч в Серии А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный вратарь "Фиорентины" Давид де Хеа поучаствовал в голе команды.
В матче против "Вероны" игроки "Фиорентины" забили на третьей компенсированной минуте второго тайма.
Гости атаковали и хотели сравнять счёт. Де Хеа забрал мяч в руки и отдал передачу на фланг соперника, где был Кен.
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Нападающий ускорился, обошёл защитника и забил третий гол.
Видео момента:
Відео - Megogo pic.twitter.com/c48AkBla11— Igor Semyon (@igor_semyon) November 10, 2024
"Фиорентина" выиграла матч с "Вероной" со счётом 3:1 и занимает 3 место в Серии А. Полный обзор матча смотрите на нашем сайте.
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