  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Повторил трюк Лунина. Звездный вратарь Фиорентины отметился результативным действием. ВИДЕО
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Повторил трюк Лунина. Звездный вратарь Фиорентины отметился результативным действием. ВИДЕО

Италия

Бывшие игроки АПЛ разрулили матч в Серии А

Повторил трюк Лунина. Звездный вратарь Фиорентины отметился результативным действием. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Звёздный вратарь "Фиорентины" Давид де Хеа поучаствовал в голе команды.

В матче против "Вероны" игроки "Фиорентины" забили на третьей компенсированной минуте второго тайма.

Гости атаковали и хотели сравнять счёт. Де Хеа забрал мяч в руки и отдал передачу на фланг соперника, где был Кен.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Нападающий ускорился, обошёл защитника и забил третий гол.

Видео момента:

"Фиорентина" выиграла матч с "Вероной" со счётом 3:1 и занимает 3 место в Серии А. Полный обзор матча смотрите на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Технический директор Ромы - об увольнении Юрича: Тренер сделал все, что мог
yellow-arrow
Серия А. Аталанта, Фиорентина и Лацио продолжают серии побед
yellow-arrow
Пятое поражение волков в последних девяти поединках и 4 очка отрыва от зоны вылета. Рома – Болонья 2:3. Обзор матча и видео голов
Давид де Хеа Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости