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Технический директор Ромы - об увольнении Юрича: Тренер сделал все, что мог
Пойдет ли это на пользу?
Фото: Рома
Технический директор "Ромы" Флоран Гизолфи прокомментировал увольнение главного тренера команды Ивана Юрича после поражения от "Болоньи" (2:3) в 12-м туре Серии А.
- Сколько тренеров в шорт-листе клуба? Роберто Манчини среди них?
- Мы очень хотели сделать официальное заявление. Сейчас время спокойно подумать и принять лучшие решения. Прежде всего должен вспомнить [Ивана] Юрича - он пришел в клуб в трудный период, но он и его штаб выложились на полную с первого дня. Клуб хочет его поблагодарить. Однако сейчас пришло время подумать, успокоиться и принять наилучшие решения в интересах клуба.
- Как вы считаете, был ли разрыв между футбольной идентичностью Юрича и характеристиками игроков "Ромы"?
- Это правда, что стиль Ивана в футболе очень амбициозный и очень требовательный с физической точки зрения. Однако сейчас не время искать оправданий и делать тактический анализ. Как я уже сказал, тренер сделал все, что мог, и с первого дня был профессионалом высшего уровня - он пришел в клуб в тяжелой ситуации. Мы в трудном положении и должны взять на себя ответственность. Мы также хотели бы извиниться перед фанатами, которые сейчас очень страдают. Мы все ответственны за эту ситуацию.
- Относительно чувства ответственности перед болельщиками, как вы думаете о тренере, которого вы привлечете? Стоит ли болельщикам ожидать, что сезон немедленно вернётся в норму, или вы думаете о начале совершенно нового долгосрочного проекта, то есть верным "Роме" придётся держаться твёрдо и терпеть?
- Думаю, что сейчас, в горячке, трудно дать ответ на этот вопрос. В долгосрочной перспективе и Фридкинсы, и наши болельщики имеют одну цель - триумфовать. Таким образом, владельцы будут продолжать инвестировать, как и всегда. Сейчас пришло время выйти из этой сложной ситуации. Я не сторонник слова "переход", потому что мы имеем непосредственное обязательство получить результаты.
- Оглядываясь назад, было ли неправильно уволить Даниэле Де Росси?
- Как я уже сказал, сейчас мы должны взять на себя ответственность и попытаться выйти из этой ситуации. Я, игроки и клуб.
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