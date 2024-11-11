Симоне Индзаги сетует на невезение после ничьей с Наполи

Вчера "Интер" на своем поле поделил очки с "Наполи", который завершился со счетом 1:1. На послематчевой пресс-конференции Симоне Индзаги подчеркнул, что это было позитивное выступление у "нерадзурри", хоть победа ускользнула от них из-за нереализации нескольких моментов.

"Я доволен игрой своих игроков. Я поздравил команду. Если и была команда, которая сегодня заслуживала победы, то это были мы. Во втором тайме не было игры. В первом тайме, однако, мы пропустили со стандарта, где могли действовать лучше. "Наполи" - очень сильная команда, особенно когда видишь ее вживую. После игры с "Арсеналом" в среду я не ожидал такой игры. Во втором тайме я даже не хотел делать замен, потому что мы были крепкими и не потеряли форму. К тому же мы дважды попали в штангу и не реализовали пенальти. Произошел большой физический рост. Мы были великолепными против качественной команды "Наполи". Это будет сбалансированная лига, но я увидел большой "Интер". Зоммер не сделал ни одного сейва, а мы создавали, не пропуская много "Наполи", который по праву сидит на вершине таблицы. Мы работаем над тем, чтобы уменьшить количество пропущенных мячей, и мы много совершенствуемся, это будет продолжаться при более упорной работе. Последние два матча вселяют в меня уверенность. В команде много доверия. Но футбол - странная штука. В голе, который мы пропустили, было отклонение, и защитник оставил МакТоминея в игре. Это детали, но мы должны оставаться единой командой", - заявил Симоне Индзаги.

Добавим, что после 12-ти туров в Серии А "Интер" занимает четвертое место, имея в своем активе 25 очков. Следующий свой матч "нерадзурри" проведут 23 ноября на выезде против "Вероны".