Антонио Конте после игры с Интером: VAR - очень полезный инструмент, но он должен использоваться правильно и исправлять ошибки

"Наполи" под руководством Антонио Конте продолжает демонстрировать очень высокие результаты, сыграв в воскресенье вничью с "Интером" (1:1). На послематчевой пресс-конференции тренер неаполитанцев отметил у своих подопечных большую самоотдачу, которую они продемонстрировали против действующих чемпионов Серии А, а также высказался относительно пенальти, который был назначен в пользу "нерадзурри".

"Я доволен, мы продолжаем расти, поднимаемся на уровень выше, иначе нельзя приехать сюда, в Милан, дважды и показать хорошие результаты. Сегодня я увидел большую интенсивность и самоотдачу от ребят, мне лишь немного жаль, что мы допустили некоторые ошибки в дриблинге и точности на выходе с элементарными передачами, но я понимаю, что была горячая атмосфера и не всегда можно быть благоразумным. Уверен, что работа, которую мы проводим над этим техническим аспектом, окупится в будущем. Мы вместе уже четыре месяца, и я вижу прогресс даже по сравнению с командами, которые работают с одним тренером годами. Мы должны продолжать этот процесс роста, и я считаю, что мы уже на правильном пути. [О пенальти в пользу "Интера"] Арбитр ошибся, и VAR пришлось вмешаться. Нельзя сказать, что арбитр принял решение, а VAR не может вмешаться, потому что это зависит от судьи. VAR - очень полезный инструмент, но он должен использоваться правильно и должен исправлять, объяснять ошибки. Если есть упущение, именно VAR должен вызвать арбитра, чтобы не допустить, чтобы матч был обусловлен неправильным решением, как это было сегодня в случае с несуществующим пенальти", - заявил Антонио Конте.

Добавим, что после 12-ти туров "Наполи" с 26 очками лидирует в Серии А. Следующий матч неаполитанцы сыграют 24 ноября против "Ромы".