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Экс-тренер Милана возглавил аутсайдера Серии А
Задача - сохранить прописку в высшем дивизионе
"Лечче" объявил о назначении Марко Джампаоло на должность главного тренера команды.
Трудовое соглашение 57-летнего специалиста с "желто-красными" рассчитан до лета 2025 года с опцией автоматического продления.
Последним местом работы Джампаоло была "Сампдория", которую он покинул в 2022 году. До этого он работал с рядом итальянских клубов, самыми известными из которых являются "Милан", "Торино" и "Сампдория".
После 12 туров "Лечче" занимает 18 место в чемпионате Италии, имея в активе 9 очков.
???????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????!— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) November 11, 2024
✍???? L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Marco Giampaolo.https://t.co/bbAZN8PW11 pic.twitter.com/IiLHeC5YNV
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