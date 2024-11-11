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Экс-тренер Милана возглавил аутсайдера Серии А

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Задача - сохранить прописку в высшем дивизионе

Экс-тренер Милана возглавил аутсайдера Серии А

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лечче" объявил о назначении Марко Джампаоло на должность главного тренера команды.

Трудовое соглашение 57-летнего специалиста с "желто-красными" рассчитан до лета 2025 года с опцией автоматического продления.

Последним местом работы Джампаоло была "Сампдория", которую он покинул в 2022 году. До этого он работал с рядом итальянских клубов, самыми известными из которых являются "Милан", "Торино" и "Сампдория".

После 12 туров "Лечче" занимает 18 место в чемпионате Италии, имея в активе 9 очков.

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Марко Джампаоло тренер Лечче
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