Экс-тренер Милана возглавил аутсайдера Серии А

"Лечче" объявил о назначении Марко Джампаоло на должность главного тренера команды.

Трудовое соглашение 57-летнего специалиста с "желто-красными" рассчитан до лета 2025 года с опцией автоматического продления.

Последним местом работы Джампаоло была "Сампдория", которую он покинул в 2022 году. До этого он работал с рядом итальянских клубов, самыми известными из которых являются "Милан", "Торино" и "Сампдория".

После 12 туров "Лечче" занимает 18 место в чемпионате Италии, имея в активе 9 очков.