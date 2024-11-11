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Клуб Серии Б уволил главного тренера Джованни Мартускьелло
У гранатовых не очень хорошо идут дела
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Салернитана" имеют безвыигрышную серию, которая составляет пять матчей. После вчерашнего домашнего поражения от "Бари" (0:2), "гранатовые" оказались на 17-м месте в Серии Б, и руководство клуба пришло к выводу, что им необходимы определенные изменения в команде. В итоге "Салернитана" уволила главного тренера Джованни Мартускьелло. Итальянец возглавил команду летом этого года. Под его руководством "гранатовые" одержали лишь 3 победы и 4 ничьи в 13 матчах Серии Б.
"Клуб хотел бы искренне поблагодарить тренера за преданность, профессионализм, ежедневную самоотдачу и преданность, которые он демонстрировал с самого начала своей работы на благо клуба. Мы желаем господину Мартускьелло всего наилучшего в дальнейшей его профессиональной карьере", - говорится в заявлении "гранатовых".
???????? Giovanni Martusciello sollevato dall’incarico ????????— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) November 11, 2024
????Il comunicato stampa qui ???? https://t.co/06LM3UcyCH#macteanimo #avantibersagliera #salernitana
Добавим, что следующий матч "Салернитана" проведет 23 ноября на выезде против "Сассуоло".
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