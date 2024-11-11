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Бывший тренер Ромы может вернуться к работе в итальянском клубе
Команда Довбика в ближайшее время узнает имя нового тренера
Бывший тренер итальянской "Ромы" может вернуться к работе в клубе.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, некие посредники предложили руководству "Ромы" кандидатуру Руди Гарсии на должность главного тренера команды.
Известно, что 60-летний французский специалист мечтает вернуться в итальянский клуб и уже заявил о своей готовности присоединиться к "джалоросси". Владельцы клуба размышляют над предложением. Клуб определится с заменой для Ивана Юрича и объявит об этом в течение следующих 48 часов.
Также известно, что Фрэнк Лампард является одним из кандидатов на должность нового главного тренера "Ромы". Среди других кандидатов на должность в римском клубе называли Клаудио Раньери и Роберто Манчини.
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Напомним, что Руди Гарсия руководил "Ромой" в период с лета 2013 года до января 2016 года. Его последним местом работы был "Наполи", где Гарсия проработал лишь несколько месяцев в начале сезона 2023/24.
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