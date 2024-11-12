Два очка между первым и шестым местами. Итоги 12-го тура Серии А

12-й тур Серии А продолжил тенденции предыдущих. "Наполи" не победил во втором туре подряд, "Интер" - во втором из последних четырех, "Милан" - во втором из последних трех, "Рома" проиграла в четвертом из последних пяти. "Фиорентина" и "Аталанта" выиграли в шестом подряд, "Лацио" - в четвертом, "Болонья" - в третьем. Даже "Ювентус" начал серию побед.

Что из этого вышло в итоге? Лишь два очка расстояния между первым и шестым местами и отставание "Милана" и "Ромы". Логично. Ну а "Болонье" еще нужно догонять после семи из восьми первых туров без побед.

"Интер" - "Наполи"

Задача "Наполи" на сложном выезде к чемпиону была ясна. Не развалиться, а реабилитироваться за провал в предыдущем туре дома против "Аталанты" (0:3). Сыграть привычную выездную модель Антонио Конте, которая принесла 0:0 в гостях с "Ювентусом" и 2:0 в гостях над "Миланом". Удержаться на первом месте, для чего, как он знал, было достаточно ничьей. Вся задача была выполнена.

В последних турах неаполитанцы играют хуже, их лидеры - Ромелу Лукаку и Хвича Кварацхелия - играют хуже, почти не забивают с игры. Потому в первом тайме в Милане план был даже перевыполнен. Четкая оборона, острые контратаки, гол. Лишь бешеный удар Чалханоглу отобрал преимущество в счете. А во втором тайме "Наполи" глухо отбивался, не позволил сопернику создать очень много.

"Интер"? Он в первом тайме уж точно должен был сделать больше. Он по-прежнему не знает, что делать с большими процентами владения мячом. Да и во втором из такого преимущества выжал меньше моментов, чем нужно было, сделав вратаря соперника Алекса Мерета героем с лишь тремя сейвами за матч. Еще и не реализовал пенальти. Чалханоглу не реализовал первый из 18-ти за клуб.

Чемпион даже не особо может оправдаться усталостью после "Арсенала" в Лиге Чемпионов, ведь там с первых минут не играли лидеры - Бастони, Димарко, Барелла, Тюрам, Мхитарян.

Вообще в матчах против грандов - "Милана", "Ювентуса", "Наполи" - "нерадзурри" упускали результат в лузерской манере. Пропущенный на 89-ой минуте, потеря 4:2 в абсолютно выигрышном матче, теперь нереализованный пенальти. Не в духе чемпиона.

Симоне Индзаги остался очень доволен и удивлен, заявляя, что после "Арсенала" не ожидал такого доминирования, такой впечатляющей игры, такой физической готовности. Заявил, что Ян Зоммер остался почти без сейвов. Признал не лучший первый тайм, но говорит о доминировании и тогда и о полном доминировании во втором и считает, что его команда в целом заслужила победу.

Конте же признал, что его команда не играла достаточно качественно, допустила много технических ошибок, но очень доволен характером игроков и результатом на таком сложном выезде. А большую часть послематчевой пресс-конференции посвятил атакам на ВАР, который не вмешался при назначении сомнительного пенальти в ворота Мерета.

"Аталанта", "Фиорентина", "Лацио"

Ничьей в Милане воспользовались преследователи. Хотя легко им не было. Но "Аталанта", "Фиорентина" и "Лацио" в последнее время добывали 6:1, 5:1, 6:0, так что можно их понять и простить за непростые победы. Непростые даже полезны, потому что демонстрируют характер.

Можно подумать, что "Аталанта" победила на классе. Особенно - когда "засушила" игру против "Удинезе" с 60-ой минуты, позволив ему лишь один удар по воротам. Но так неправильно думать. Потому что в первом тайме она уступила по делу, выглядя слабо. А в начале второго вытащила два гола из ничего. В том числе автогол. Матч же проиграла по ударам по воротам и в створ.

Тяжелая победа, очень важная после эйфории 3:0 в Неаполе. Продолжившая серию в лиге до шести.

Отметить следует участие Рауля Беллановы, вышедшего на замену. Ассист и ассист в автоголу. Уже в четвертом матче лиги подряд замены Джан Пьеро Гасперини приносят результативные ТТД.

Гасперини призывает спрашивать его о Скудетто не ранее, чем за семь туров до окончания сезона, признавая проблемный первый тайм.

"Лацио" также не победил "Монцу" на классе. Он также проиграл первый тайм по ударам по воротам. Хотя один гол нашел (первый гол с игры капитана Дзакканьи за месяц). А вот во втором был вынужден отбиваться. Хотя сделал это четко, прежде всего проведя хороший матч в обороне, и добыл шестую победу в семи последних турах.

Марко Барони остался доволен игрой, учитывая плотный календарь его команды в двух турнирах, особенно - настроем команды.

"Фиорентина", возможно, победила на классе. 3:1 - прогресс после двух тяжелых 1:0 подряд. Хотя разницу в два мяча добыла лишь в добавленное время. Голом с ассиста вратаря Давида Де Хеа. И ясно, что сильно зависит от Мойзе Кена, который оформил хет-трик впервые в лигах Топ-5 в карьере. Три гола - больше, чем она заслужила в таком матче.

В любом случае, шесть побед в лиге подряд - отличная серия и лучшая с 2018-го года.

Раффаэле Палладино признал, что его команда страдала в первом тайме, который завершился со счетом 1:1, но в целом очень доволен ее коллективной игрой, духом, настроем, умом, взрослостью. И, разумеется, очень хвалил Кена.

"Ювентус" - "Торино"

"Ювентус" одержал лишь вторую победу в лиге подряд. Но такой серии не было с августа, так что и это прогресс. Еще и после нуля побед с начала октября во всех турнирах с разницей более одного мяча добыл 2:0 дважды подряд. То есть без пропущенных. На этот раз соперник, "Торино", нанес первый удар в створ ворот лишь на 89-ой минуте, а по воротам в целом нанес шесть.

Важной стала именно домашняя победа, поскольку в предыдущих пяти матчах против всех на "Алльянц" такая была лишь одна. Тьяго Мотту и Душана Влаховича даже спрашивали о такой невзрачной домашней форме. Ее удалось улучшить. Удалось и улучшить показатели в дерби, где в предыдущих семи матчах было три ничьи - многовато.

Соперник особого сопротивления не оказал. Играл как обычно в дерби, которое не выигрывал уже в 19-ти последних случаях и на всех полях, и в гостях. Помешало отсутствие главных форвардов Сапаты и Адамса, и на это главный тренер Паоло Ваноли жаловался. Но шесть поражений в последних семи матчах лиги против всех ведь не только из-за этого.

Мотта доволен и результатом, и игрой. Прежде всего - балансом, солидностью, сконцентрированностью и эффективностью в плотной игре, которую всегда устраивает "Торино". Победу он считает полностью заслуженной, и в этом прав. Вот это как раз и была победа на классе.

"Милан"

А вот "Милан" не сумел показать класс. Причем далеко не впервые в лиге. Потому и отстает от лидеров. Он вновь позволил аутсайдеру затянуть себя в равную игру без контроля. В Монце в 11-ом туре все же удалось победить и записать на свой счет первую на тот момент победу во всех турнирах за пределами "Сан Сиро" с марта. В Кальяри же победа была потеряна на 89-ой минуте.

Обидная потеря очков, потому что против "Кальяри" "россонери" играли в последнее время отлично - пять побед в шести предыдущих гостевых матчах в лиге. И еще более обидная - из-за блестящей победы над мадридским "Реалом" в Лиге Чемпионов на "Сантьяго Бернабеу". Против сардов оказалось тяжелее играть, и "Милан" мог уехать из Сардинии вообще ни с чем.

Особенно обидно Паулу Фонсеке. Ведь он много раз предупреждал. Говорил, что против "Монцы" и "Кальяри" играть сложнее, чем против "Реала", что он беспокоится больше перед "Кальяри", чем беспокоился перед "Реалом", что матч в Кальяри очень опасен, и без победы в нем победа над "Реалом" потеряет свое значение. Выходит, потеряла.

Первый тайм "Милан" проиграл по ударам по воротам со счетом 5:11. Пропустил на второй минуте. Он - худший в Серии А по пропущенным в первые пять минут с начала сезона 2022/23 - десять голов. Второй тайм провел сильнее, но в целом игра была хаотичной, нелогичной, во власти случая. А такую гранд не имеет право позволять аутсайдеру.

Атака как раз сработала. Даже несмотря на дебютный "старт" 16-летнего Франческо Камарды и отсутствие Альваро Мораты. Рафаэль Леау вернулся из изгнания в запас и забил первый гол с августа и первый дубль с июня 2023-го года. Но в ответ свой первый дубль в карьере сделал Габриэле Дзаппа, правый защитник "Кальяри". В частности, гол на 89-ой минуте блестящим ударом.

Фонсека заявляет, что в Кальяри его игроки не были достаточно агрессивными. Причем повторив слово "агрессивны" несколько раз. И указывая, что проиграли 69 процентов единоборств в воздухе. Говоря, что не могут позволить так играть в обороне.

"Милан" с одной победой в трех последних матчах лиги, с двумя в пяти.

"Рома" - "Болонья"

От "Ромы" уже никто и не ожидал показать класс. Наоборот - ожидали, что уже отмучается и отпустит наконец Ивана Юрича. Так и вышло. Хотя дома она даже при Юриче играла неплохо - четыре победы, ничья и поражение в предыдущих шести матчах, но в целом совершенно невыносимая атмосфера, в том числе и от собственных болельщиков, не оставляла особых шансов.

Еще и очередной скандал в клубе, на этот раз - с лидером команды Пауло Дибалой, выведенным из заявки (хотя его окружение говорит, что он не травмирован и готов играть), закопал уровень мотивации и спокойствия команды ниже дна.

В целом "джаллоросси" вновь выглядели разобранными, плывущими по течению, часто безразличными, боязливыми. Просто не командой.

Скорее класс показала "Болонья". До гола на 25-ой минуте она утюжила соперника, затем выдерживала непростые отрезки, успокаивала, забивала после пропущенного, забивала на фоне наконец-то начавшегося в последней четверти матча давления соперника. Она пропустила дважды, но играла очень взросло. Винченцо Итальяно прежде всего говорил о постоянстве.

Риккардо Орсолини с голом в четырех матчах лиги подряд. Сантьяго Кастро, не забивавший и не ассистировавший с 28-го сентября, сделал гол и ассист и наконец-то выглядел как игрок, форвард, лидер, способный заменить Джошуа Зиркзее. Йеспер Карлссон после более года между травмами забил свой первый гол за клуб.

"Болонья" с тремя победами в лиге подряд и уже по очкам наравне с "Миланом". "Рома" с четырьмя поражениями в пяти последних матчах лиги и лишь в четырех очках над зоной вылета. В 12-ти позади зоны Лиги Чемпионов.

Другие

Все середняки и аутсайдеры боролись в этом туре очень прилично, но многим немного не хватало. Хватило "Кальяри" благодаря его вечному козырю - голам в концовке. После 84-ой минуты он забил в предыдущем сезоне в лиге десять мячей, в нынешнем - уже три.

"Дженоа" также умеет забивать в концовке. Вытащила ничьи в этом сезоне на 85-ой минуте с "Болоньей" и в добавленное время с "Интером" и "Ромой". Теперь на 91-ой минуте с "Комо" в абсолютно проигрышном матче. А в 11-ом туре на 80-ой победила "Парму". Четыре очка против прямых конкурентов в таком драматичном стиле и при такой эпидемии травм.

"Лечче" вроде бы также поборолся, на 77-ой минуте забил заслуженный гол и вытащил ничью с "Эмполи". Но этого не хватило, и главный тренер Лука Готти был уволен. Эусебио Ди Франческо пока остается в "Венеции", несмотря на потерянное преимущество в счете и в итоге поражение дома от "Пармы". Наивность его команды поражает.

Лучший игрок тура - Габриэле Дзаппа ("Кальяри"). Кен сделал хет-трик, но Габриэле - защитник

Прорыв тура - "Кальяри". Такой драматичный камбек с 1:2 на 3:2 против "Милана"

Разочарование тура - "Рома". Уже и не удивляет

Лучший вратарь тура - Никола Леали ("Дженоа"). Удержал команду в игре семью сейвами

Лучший тренер тура - Давиде Никола ("Кальяри"). Много опасных атак и много характера против "Милана"

1 "Наполи" 12 8 2 2 19-9 26 2 "Аталанта" 12 8 1 3 31-15 25 3 "Фиорентина" 12 7 4 1 25-10 25 4 "Интер" 12 7 4 1 26-14 25 5 "Лацио" 12 8 1 3 25-14 25 6 "Ювентус" 12 6 6 0 21-7 24 7 "Милан" 11 5 3 3 20-14 18 8 "Болонья" 11 4 6 1 15-13 18 9 "Удинезе" 12 5 1 6 15-18 16 10 "Эмполи" 12 3 6 3 9-10 15 11 "Торино" 12 4 2 6 15-18 14 12 Рома 12 3 4 5 14-17 13 13 "Парма" 12 2 6 4 16-18 12 14 Верона 12 4 0 8 17-27 12 15 Комо 12 2 4 6 13-23 10 16 "Кальяри" 12 2 4 6 12-22 10 17 "Дженоа" 12 2 4 6 9-22 10 18 Лечче 12 2 3 7 5-21 9 19 Монца 12 1 5 6 10-15 8 20 Венеция 12 2 2 8 11-21 8

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