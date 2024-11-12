Сержиньо Дест: Для меня было большой ошибкой переходить в Милан

Игрок "ПСВ" Сержиньо Дест еще с весны этого года находится в лазарете из-за разрыва крестообразных связок. Не так давно американец выступал в "Барселоне" и "Милане", однако футболист все еще настроен совершенствовать свою игру, когда он вернется на поле. Воспоминания о пребывании защитника на "Камп Ноу" не дают ему покоя. Оглядываясь назад, футболист считает, что это негативно повлияло на его выступления в аренде в Серии А.

"Для меня было большой ошибкой переходить в "Милан". Очевидно, что это прекрасный клуб, но на тот момент я не был готов к переходу туда, ментально. На тот момент мое сердце все еще было в "Барселоне", и я не мог сосредоточиться на чем-то другом. Думаю, именно поэтому все пошло так, как пошло", - заявил Сержиньо Дест в интервью Sky Sports.

Напомним, что в сезоне 2022/23 в "Милане" американец провел лишь 14 матчей и никакими результативными действиями он не отличался.