  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Готов вернуться. Один из возможных кандидатов на пост главного тренера Ромы может в третий раз возглавить клуб
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Готов вернуться. Один из возможных кандидатов на пост главного тренера Ромы может в третий раз возглавить клуб

Италия
Обновлено

Именитый тренер может вернуться к своей деятельности ради римского клуба

Готов вернуться. Один из возможных кандидатов на пост главного тренера Ромы может в третий раз возглавить клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно информации от Николо Скиры, Клаудио Раньери на данный момент является одним из основных кандидатов на должность главного тренера "Ромы". Владельцы итальянского клуба размышляют над тем, чтобы предложить известному итальянскому коучу работу в клубе до июня 2025 года.

Читайте такжеУ Довбика вскоре может появиться новый главный тренер

Клаудио Раньери готов воспользоваться возможностью, чтобы вернуться в "Рому" после того, как в мае 2024 года он объявил о том, что заканчивает тренерскую карьеру. Отмечается, что Клаудио Раньери любит этот клуб, поэтому он не сможет отказать Дэну Фридкину, если тот снова захочет видеть именитого итальянского специалиста во главе римского клуба.

В период с 2009 по 2011 год, а также в 2019-м Клаудио Раньери возглавлял "волков".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что последним местом работы 73-летнего Раньери был итальянский "Кальяри", который избежал вылета и остался в Серии А по итогам прошлого сезона именно благодаря его работе.

По теме
yellow-arrow
Перспективный защитник Ювентуса получил серьезную травму во время паузы на международные матчи сборных
yellow-arrow
Украинский скаут в Италии рассказал, почему у Супряги и Коваленко не получилось в Серии А
yellow-arrow
Известный реслер принял участие в презентации новой формы клуба Серии А
Клаудио Раньери ФК Рома Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости