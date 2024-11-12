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Готов вернуться. Один из возможных кандидатов на пост главного тренера Ромы может в третий раз возглавить клуб
Именитый тренер может вернуться к своей деятельности ради римского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно информации от Николо Скиры, Клаудио Раньери на данный момент является одним из основных кандидатов на должность главного тренера "Ромы". Владельцы итальянского клуба размышляют над тем, чтобы предложить известному итальянскому коучу работу в клубе до июня 2025 года.
Клаудио Раньери готов воспользоваться возможностью, чтобы вернуться в "Рому" после того, как в мае 2024 года он объявил о том, что заканчивает тренерскую карьеру. Отмечается, что Клаудио Раньери любит этот клуб, поэтому он не сможет отказать Дэну Фридкину, если тот снова захочет видеть именитого итальянского специалиста во главе римского клуба.
В период с 2009 по 2011 год, а также в 2019-м Клаудио Раньери возглавлял "волков".
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Напомним, что последним местом работы 73-летнего Раньери был итальянский "Кальяри", который избежал вылета и остался в Серии А по итогам прошлого сезона именно благодаря его работе.
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