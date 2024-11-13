Ювентус проявляет интерес к игроку Манчестер Юнайтед

Джошуа Зиркзе летом присоединился к "МЮ" за 36 млн фунтов стерлингов. Голландец сначала был игроком основы из-за травм других игроков в атакующей линии, а позже Эрик тен Хаг посадил его на скамейку запасных, поскольку нападающий был бледной тенью самого себя из "Болоньи".

Как сообщает Tuttosport, "Ювентус" проявляет интерес к форварду "красных дьяволов". Тьяго Мотта имеет ограниченные ресурсы в атаке, поскольку Аркадиуш Милик еще находится в лазарете, имея лишь Душана Влаховича в качестве классического нападающего. Также итальянский специалист знает все навыки Джошуа Зиркзе, которого он тренировал в "Болонье", и нидерландца может заинтересовать воссоединение с бывшим своим наставником в Серии А. Ясно одно, что "Ювентус" хочет зимой арендовать игрока до конца этого сезона и туринцы готовы сделать для этого первый шаг.

Добавим, что в этом сезоне Джошуа Зиркзе провел 17 матчей, где отметился одним забитым мячом и 2 ассистами.