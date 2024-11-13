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Рома отложила ближайшую тренировку - в клубе заняты поиском нового тренера
Еще не время
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" отложила возвращение к тренировкам до четверга, поскольку клуб еще не нашел замену Ивану Юричу на тренерском мостике.
Первоначальный план состоял в том, чтобы игроки вернулись к тренировкам на стадионе "Олимпийский" сегодня, учитывая перерыв в связи с выездом на матчи сборных.
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Однако, как сообщает Calciomercato.it, команде сообщили, что им не нужно возвращаться на работу до четверга.
На данный момент основными фаворитами на занятие должноси наставника "Ромы" являются Клаудио Раньери, Винченцо Монтелла и Руди Гарсия.
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