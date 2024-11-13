  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома отложила ближайшую тренировку - в клубе заняты поиском нового тренера
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома отложила ближайшую тренировку - в клубе заняты поиском нового тренера

Италия

Еще не время

Рома отложила ближайшую тренировку - в клубе заняты поиском нового тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" отложила возвращение к тренировкам до четверга, поскольку клуб еще не нашел замену Ивану Юричу на тренерском мостике.

Первоначальный план состоял в том, чтобы игроки вернулись к тренировкам на стадионе "Олимпийский" сегодня, учитывая перерыв в связи с выездом на матчи сборных.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Однако, как сообщает Calciomercato.it, команде сообщили, что им не нужно возвращаться на работу до четверга.

На данный момент основными фаворитами на занятие должноси наставника "Ромы" являются Клаудио Раньери, Винченцо Монтелла и Руди Гарсия.

По теме
yellow-arrow
Гол Малиновского претендует на звание лучшего в прошлом сезоне Серии А
yellow-arrow
Ювентус проявляет интерес к игроку Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Готов вернуться. Один из возможных кандидатов на пост главного тренера Ромы может в третий раз возглавить клуб
Рома (Италия) тренировка тренер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости