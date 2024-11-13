  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома близка к назначению нового главного тренера команды - инсайдер
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома близка к назначению нового главного тренера команды - инсайдер

Италия
Обновлено

Именитый тренер возвращается в Рим

Рома близка к назначению нового главного тренера команды - инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" близка к достижению соглашения о назначении Клаудио Раньери новым главным тренером до конца сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, ссылаясь на Sky Sport, клуб достиг устной договоренности с Клаудио Раньери во время встречи руководства с 73-летним итальянским менеджером в Лондоне. На данный момент уточняются последние детали контракта.

Читайте такжеГотов вернуться. Один из возможных кандидатов на пост главного тренера Ромы может в третий раз возглавить клуб

Добавим, что "Рома" находится на 12-м месте в чемпионате Италии с 13 очками после 12-ти сыгранных туров.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Чемпион мира отреагировал на новости о назначении нового главного тренера Ромы
yellow-arrow
Ювентус работает над подписанием центрального защитника из-за травмы Кабаля
yellow-arrow
Гол Малиновского претендует на звание лучшего в прошлом сезоне Серии А
Клаудио Раньери ФК Рома Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gudvin85 (Киев)
13.11.2024 в 19:26
Цирк продолжается. В руководстве Ромы - идиоты
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
13.11.2024 в 19:26
Цирк продолжается. В руководстве Ромы - идиоты
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
13.11.2024 в 18:51
Призначити нормального, щоб за час 65% сезону що залишився награти свою гру, а може й навіть поборотися за єврокубки - ні, це складно. Вернути діда з пенсії, який ніразк не юпп хайкенс - ось це наш варіант
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости