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Рома близка к назначению нового главного тренера команды - инсайдер
Именитый тренер возвращается в Рим
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" близка к достижению соглашения о назначении Клаудио Раньери новым главным тренером до конца сезона.
Как сообщает Фабрицио Романо, ссылаясь на Sky Sport, клуб достиг устной договоренности с Клаудио Раньери во время встречи руководства с 73-летним итальянским менеджером в Лондоне. На данный момент уточняются последние детали контракта.
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Добавим, что "Рома" находится на 12-м месте в чемпионате Италии с 13 очками после 12-ти сыгранных туров.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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Gudvin85 (Киев)
13.11.2024 в 19:26
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