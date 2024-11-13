Рома близка к назначению нового главного тренера команды - инсайдер

"Рома" близка к достижению соглашения о назначении Клаудио Раньери новым главным тренером до конца сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, ссылаясь на Sky Sport, клуб достиг устной договоренности с Клаудио Раньери во время встречи руководства с 73-летним итальянским менеджером в Лондоне. На данный момент уточняются последние детали контракта.

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Добавим, что "Рома" находится на 12-м месте в чемпионате Италии с 13 очками после 12-ти сыгранных туров.