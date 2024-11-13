Ювентус работает над подписанием центрального защитника из-за травмы Кабаля

"Ювентус" работает над подписанием нового центрального защитника в январское трансферное окно из-за травмы Хуана Кабаля.

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Согласно информации от журналиста Николо Скиры, "Ювентус" на данный момент не планирует подписывать игроков на рынке свободных агентов. Клуб ведет работу по подписанию центрального защитника во время зимнего трансферного окна, так как в лазарете "старой синьоры" уже находятся два ключевых игрока обороны.

Напомним, что ранее, помимо Хуана Давида Кабаля, разрыв крестообразных связок колена получил Бремер.

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Также добавим, что "Ювентус" после 12-ти сыгранных туров в Серии А занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Отметим, что команда Тьяго Мотты еще не потерпела ни одного поражения в чемпионате Италии.