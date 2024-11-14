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Официально: Довбик получил нового главного тренера в Роме
Об этом говорится на сайте клуба
Фото: Eurosport
Итальянская "Рома" на своем официальном сайте объявила о назначении нового главного тренера команды, которым стал 73-летний Клаудио Раньери.
"Руководство "Ромы" уверено, что Клаудио Раньери сможет использовать свои огромные знания и опыт, приобретенный в Серии А и других топ-чемпионатах Европы. Клуб желает новому главному тренеру успеха в новой главе его захватывающей тренерской карьеры и уверен, что он наилучшим образом будет представлять клуб в целом", — говорится в заявлении.
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Контракт с 73-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.
Добавим, что ранее Клаудио Раньери уже дважды возглавлял "Рому". Впервые известный итальянский тренер работал вместе с римским клубом в период с 2009-го по 2011 год. После того Раньери возвращался в Рим в 2019 году.
Claudio Ranieri è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra— AS Roma (@OfficialASRoma) November 14, 2024
Bentornato a casa, mister! ????❤️
???? https://t.co/dOS0CM9tnn#ASRoma pic.twitter.com/vVl3sn3tcU
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