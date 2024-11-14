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Официально: Довбик получил нового главного тренера в Роме

Италия
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Об этом говорится на сайте клуба

Официально: Довбик получил нового главного тренера в Роме

Фото: Eurosport

Новина українською

Итальянская "Рома" на своем официальном сайте объявила о назначении нового главного тренера команды, которым стал 73-летний Клаудио Раньери.

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"Руководство "Ромы" уверено, что Клаудио Раньери сможет использовать свои огромные знания и опыт, приобретенный в Серии А и других топ-чемпионатах Европы. Клуб желает новому главному тренеру успеха в новой главе его захватывающей тренерской карьеры и уверен, что он наилучшим образом будет представлять клуб в целом", — говорится в заявлении.

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Контракт с 73-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Добавим, что ранее Клаудио Раньери уже дважды возглавлял "Рому". Впервые известный итальянский тренер работал вместе с римским клубом в период с 2009-го по 2011 год. После того Раньери возвращался в Рим в 2019 году.

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Клаудио Раньери Артем Довбик ФК Рома Рома (Италия)
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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Андрей Журба
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